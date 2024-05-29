https://news.day.az/politics/1663903.html Начальник Главного медицинского управления минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного медицинского управления минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор Фирудин Набиев отправлен в отставку.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующий приказ подписал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Сообщается, что Ф.Набиев был уволен в запас по достижении предельного возраста нахождения на действительной военной службе, согласно соответствующему пункту Положения "О прохождении военной службы".
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