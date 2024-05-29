Начальник Главного медицинского управления минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор Фирудин Набиев отправлен в отставку.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующий приказ подписал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Сообщается, что Ф.Набиев был уволен в запас по достижении предельного возраста нахождения на действительной военной службе, согласно соответствующему пункту Положения "О прохождении военной службы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!