Пашинян о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в беседе с журналистами премьер заявил, что мирный договор можно подписать в любой день, и каждый день - это "отличная возможность".

Пашинян считает, что ранее в Праге и Брюсселе стороны согласовали общие принципы, однако теперь нужно эти принципы воспроизвести на бумаге. Он видит возможность завершить эту работу как можно скорее.

"Ключевые принципы согласованы, осталось воспроизвести их в тексте мирного договора. Я думаю, у нас есть возможность завершить эту работу как можно скорее. Место и дата подписания договора - это другой вопрос, который будет обсужден", - отметил Пашинян.

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