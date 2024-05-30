Джейхун Байрамов о приоритетах сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Необходимо сделать экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном более всеобъемлющим.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

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