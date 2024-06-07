Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков.
"Азербайджан действует в пользу мира, активно работает и ведет переговоры с Арменией. Я думаю, что сейчас возможность мира созрела", - сказал он.
Мусабеков отметил, что на фоне столкновений и противоречий на международной арене, движение Азербайджана и Армении к миру приветствуется Москвой, Брюсселем, Вашингтоном, Тегераном.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.
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