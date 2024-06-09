Принципиальность и последовательность: основа успеха внешней политики Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Итоги официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет еще долго будут обсуждаться в отечественной и зарубежной прессе. И особое внимание будет уделено заявлению, которое глава нашего государства сделал в Каире в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Сразу замечу, что оно доказало способность официального Баку проводить взвешенную, основанную на соблюдении норм международного права, внешнюю политику.

"В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения урегулирование палестино-израильских отношений и создание независимого Палестинского государства всегда находились в центре внимания, было проведено много мероприятий. Позиция Азербайджана однозначна - должно быть создано независимое Палестинское государство, Восточный Иерусалим должен быть его столицей", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Тут стоит совершить небольшой экскурс в историю. Благодаря чему мы обнаружим, что Баку является убежденным сторонником справедливого решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств. Официальный Баку всегда заявлял о том, что Палестина должна возродиться в границах 1967 года со столицей Восточном Иерусалиме. При этом, дипломатические отношения между Азербайджаном и Палестиной впервые были установлены еще 15 апреля 1992 года.

Первый официальный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Азербайджан состоялся в июне 2011 года, а в мае 2016 года в ходе встречи замминистра иностранных дел Араза Азимова с рядом представителей Палестины в Азербайджане, было подписано соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от въездных виз. Кроме того, именно в Азербайджане 5 ноября 2018 года состоялась встреча послов государства Палестина в странах Азии.

Азербайджан всегда поддерживал и поддерживает резолюции ООН по урегулированию палестинского вопроса. В связи с этим упомяну о том, что в 2009 году во время визита в Азербайджан министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обе страны пытаются восстановить свою территориальную целостность, поэтому они должны тесно сотрудничать в рамках международных организаций.

Также напомню, что в апреле 2018 года Рияд аль-Малики посетил Азербайджан и заявил, что палестинское государство и его народ поддерживают справедливую позицию Азербайджана в карабахском конфликте и его урегулировании в рамках международного права. Все это, конечно же видят и ценят, в том числе и в Египет, как и во всем исламском мире. В том числе и потому мы всегда наблюдали взаимную поддержку Азербайджана и Египта в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных форматах.

Азербайджан и Египет играют особую роль в укреплении исламской солидарности. В связи с этим стоит вспомнить и про то, что в ноябре 2022 года в Алжире на саммите Лиги арабских стран, куда глава нашего государства был приглашен в качестве специального гостя, он призвал государства арабского и мусульманского мира к единению в борьбе с отжившими тенденциями, новыми проявлениями колониализма и расизма. Это то, чем страдает, в частности, макроновская Франция, активно поддерживавшая и поддерживающая Армению.

В целом стоит помнить еще и о том, что Азербайджан стал членом Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в декабре 1991 года после восстановления независимости. Именно ОИС стала первой организацией, в которую вступил Азербайджан. Кроме того, 12 декабря 1994 года, на VII саммите ОИК, который состоялся в Марокко, была принята резолюция по армяно-азербайджанскому конфликту и оказанию экономической помощи Азербайджану. В резолюции были также выдвинуты требования о выполнении четырёх резолюций ООН и немедленном выводе вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

Да, Азербайджан всегда ощущал и продолжает ощущать поддержку со стороны государств исламского мира. При этом, Азербайджан усиливает свои позиции и среди государств тюркского мира. Все это не мешает Азербайджану развивать отношения с Израилем. В том и состоит уникальность внешнеполитической доктрины нашей страны. Благодаря ей у Азербайджана имеются блестящие отношения с Великобританией, Италией, со всеми странами Восточной Европы, с Украиной.

Попутно, Азербайджан развивает отношения с Россией, Беларусью. Очень многого в последнее время удалось добиться и в плане развития азербайджано-иранских отношений. При этом, и президент США Джозеф Байден, дважды за последнее время, подчеркивал особую значимость Азербайджана для Южного Кавказа и Европы. Все это и есть пример блестяще продуманной и осуществленной внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева.