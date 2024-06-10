https://news.day.az/politics/1667030.html Начальник Секретариата минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Начальник Секретариата минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Начальник Секретариата министерства обороны Азербайджана генерал-майор Намиг Поладов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующий приказ подписал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Согласно приказу, генерал Н.Поладов отправлен на пенсию в связи с предельным возрастом пребывания на службе.
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