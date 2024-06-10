Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Египет в центре внимания СМИ этой страны

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Арабскую Республику Египет и его переговоры с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси в центре внимания влиятельных газет и порталов, а также телеканалов этой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обширном репортаже официального информационного агентства MENA о визите, а также в статьях под заголовками "Президент Азербайджана отметил высокий уровень отношений с Египтом", "Лидер Азербайджана назвал Египет важной страной-партнером", опубликованных в таких египетских газетах с широкой читательской аудиторией, как "Аль-Ахрам", "Джумхурия", Youm 7, "Ахбар Аль-Юм", "Масрави", "Достор", отражены основные моменты совместного заявления для прессы главы нашего государства и его египетского коллеги Абдель-Фаттаха ас-Сиси. До сведения египетских читателей доводятся высказывания Президента Ильхама Алиева о том, что нынешний официальный визит, осуществляемый вслед за прошлогодним визитом Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан, придаст импульс развитию египетско-азербайджанских отношений и что политический диалог между двумя дружественными странами носит регулярный характер. Как сообщил глава азербайджанского государства, лидеры договорились о продолжении политического диалога.

В материалах также подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев заявил об обсуждении процессов на Южном Кавказе со своим египетским коллегой. Глава азербайджанского государства добавил, что в настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих государственных границ. Согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра. Путем переговоров Азербайджану возвращены 4 села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией. Оценив это как позитивный факт, Президент Азербайджана также высказал мнение, что есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе.

В статьях упоминается, что глава азербайджанского государства также пригласил Абдель-Фаттаха ас-Сиси на предстоящую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Он выразил удовлетворение тем, что это приглашение было принято, в то же время подчеркнул, что поздравил своего коллегу по поводу успешного председательства Египта на COP27. Сообщив, что обратился для изучения опыта Египта в этой области, Президент Ильхам Алиев отметил, что делегации двух стран находятся в постоянном контакте.

Официальный визит Президента Ильхама Алиева широко освещался в газетах и на порталах "Шурук", "Аль-Ватан", "Масртаймс", "Алегариа", "Масперо", "Аль-Кахира", "Аль-Балад". В статьях этих СМИ подчеркивается, что глава азербайджанского государства поддерживает позицию официального Каира относительно палестинского вопроса. В публикациях приведены следующие цитаты Президента Азербайджана: "В период нашего председательства в Движении неприсоединения урегулирование палестино-израильских отношений и создание независимого Палестинского государства всегда находились в центре внимания, было проведено много мероприятий. Позиция Азербайджана однозначна - должно быть создано независимое Палестинское государство, Восточный Иерусалим должен быть его столицей. Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну, и все вопросы должны решаться путем переговоров. Я сказал Президенту ас-Сиси, что мы поддерживаем усилия Египта в этих направлениях, и инициативы, выдвинутые Египтом, должны быть приняты во внимание".

Египетские СМИ также отвели большое место высказываниям Абдель-Фаттаха ас-Сиси по вопросам обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе. До сведения читателей доводится, что Президент Египта еще раз довел до внимания своего азербайджанского коллеги важность усилий по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе и заявил о поддержке этих усилий. Он добавил, что эти усилия станут большим вкладом в развитие стран и народов региона.

В статьях отмечается, что главы государств двух дружественных стран подчеркнули стремительное развитие экономических, гуманитарных и культурных связей, а также наличие широких перспектив для взаимовыгодного сотрудничества. Так, стороны обсудили существующие возможности сотрудничества в сферах строительства, транспорта, фармацевтики, нефти и инфраструктуры, а также отметили важность деятельности совместной комиссии между Азербайджаном и Египтом и организации ее очередного заседания. Принято решение о проведении очередного заседания комиссии в ближайшее время.

Встреча Президента Ильхама Алиева с шейхом Аль-Азхара, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ат-Тайебом в Каире в рамках его официального визита также была в центре внимания средств массовой информации Египта и других арабских стран. В материалах газет "Аль-Ахрам", "Достор", "Аль-Кахира", газете "Аш Шарк Аль-Аусат" (Саудовская Аравия), а также в репортажах, показанных по государственному телевидению "Египет1", на телеканалах ExtraNews, Nile1, отмечено, что на встрече Президент Ильхам Алиев подчеркнул: развитие связей с арабскими государствами в целом является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Глава азербайджанского государства заявил, что Баку и Аль-Азхар выступили с инициативой организации в рамках COP29 очередной встречи религиозных лидеров.

До сведения общественности Египта и арабских стран доводится, что шейх Аль-Азхара, верховный имам Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб отметил высокий уровень связей между Египтом и Азербайджаном. Он выразил удовлетворение тем, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет. Поблагодарив Президента Азербайджана за приглашение на СОР29, Ахмед Мухаммад Ат-Тайеб сказал, что с удовольствием примет участие в этом мероприятии.

Напомнив о проведении в Баку II Саммита религиозных лидеров мира, шейх Аль-Азхара выразил Президенту Ильхаму Алиеву личную признательность за вклад Азербайджана в исламскую солидарность. Он отметил, что проводится совместная работа для организации в рамках СОР29 встречи религиозных лидеров.

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