Сахиба Гафарова пригласила белорусских коллег на конференцию в рамках COP29

В рамках официального визита в Республику Беларусь председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания этой страны Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Как сообщили Day.Az в парламенте Азербайджана, сначала между сторонами была проведена встреча один на один.

Затем встреча была продолжена в расширенном составе с участием делегаций. На встрече была отмечена важная роль отношений высокого уровня между главами государств двух стран в развитии связей между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнуто, что взаимные визиты и подписанные документы обеспечили дальнейшее углубление отношений стран. На сегодня между Азербайджаном и Беларусью подписано около 150 документов, охватывающих вопросы политического, экономического, социального, гуманитарного, научно-технического и регионального сотрудничества, которые создали фундаментальные основы для развития двусторонних отношений.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством законодательных органов как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях. В ходе беседы было отмечено, что между парламентами был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, который способствовал развитию отношений между законодательными органами.

Спикер Сахиба Гафарова предоставила информацию о восстановлении территориальной целостности и суверенитета страны, разрушениях, совершенных на наших территориях, находившихся под оккупацией, и проводимых в настоящее время там восстановительных работах. Высокую оценку получила достигнутая договоренность об участии белорусских компаний в проводимых работах по реконструкции.

В ходе беседы было отмечено, что в этом году исполняется 80 лет с освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, что азербайджанцы также проявили мужество при освобождении белорусских земель, о чем белорусский народ никогда не забывал и высоко ценит.

На встрече также говорилось о предстоящей в ноябре этого года в Баку СОР29. Сахиба Гафарова пригласила белорусскую сторону принять участие в Парламентской конференции, которая будет организована Милли Меджлисом совместно с Межпарламентским союзом в рамках СОР29.

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