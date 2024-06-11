Зангезурскому коридору быть: истерика в Армении

Автор: Акпер Гасанов

В Армении нашли новый повод для паники. Нет, на сей раз он связан не с новыми выкрутасами архиепископа Баграта Галстаняна, который безуспешно выполняет наказы своих кукловодов. Всё куда интереснее. В Армению приехал заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Да, тот самый, который в ноябре прошлого года выступил на слушаниях в Комитете по иностранным делам США и заявил, что США не будут оказывать военную и другую помощь Азербайджану, "пока не будет достигнут прогресс в переговорах о мире с Арменией".

В Баку тогда только улыбнулись, выслушав это заявление. Ведь на протяжении почти тридцати лет, что 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, США, будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, никак не отреагировали на то, что Армения игнорировала 4 резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Никаких санкций против Армении введено не было. Наоборот, США выделяли ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. Причем официальную. Плюс США всегда настаивали на том, чтобы Азербайджан, реализуя крупные региональные проекты, прокладывал бы их через Армению. Также США требовали, чтобы Азербайджан предоставил карабахским сепаратистам какой-то "статус". Но что в итоге? А в итоге Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне и провел блестящую однодневную контртеррористическую операцию.

С тех пор произошло и немало позитивного в азербайджано-армянских отношениях. Как напомнил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро Конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения - кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й Конференции ООН по климату (COP). "Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников", - заметил Х. Гаджиев. Он напомнил, что после окончания Второй Карабахской войны в 2020 году именно Азербайджан инициировал мирные переговоры с Арменией, представив пять основных принципов в соответствии с известными нормами международного права, которые, в частности, включают в себя взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное подтверждение отсутствия каких-либо территориальных претензий друг к другу и установление дипломатических отношений.

И вот глава МИД Армении Арарат Мирзоян на открытии заключительного заседания Стратегического диалога между Арменией и США заявил, что есть "исторический реальный момент довести до результата проект мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для длительного мира в регионе". Что еще раз доказывает, что Баку и Ереван способны успешно договариваться без каких-либо посредников. И это видят в Вашингтоне. Неспроста же появилось совместное заявление президентов США и Франции по итогам переговоров в Париже. "Соединенные Штаты и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. Они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона", - говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона.

Оно, как мы ранее уже указывали, четко указывает на то, как баланс сил в регионе меняется в пользу Азербайджана, как растет геополитический вес нашей страны. И визит в Ереван Джеймса О'Брайена нужно рассматривать именно в данном ракурсе. Тем более что президент США Байден дважды за последнее время подчеркивал особую значимость Азербайджана для Южного Кавказа и Европы. Особую важность имеет его обращение к участникам Бакинской энергетической недели. В нем говорилось, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения на глобальном уровне. Также отмечалось, что США будут продолжать поддерживать достижение устойчивого мира в регионе. Это будет способствовать процветанию и стабильности на Южном Кавказе для будущих поколений. "С нетерпением жду нашего сотрудничества и в ближайшие годы", - говорилось в обращении Байдена. А еще там подчеркивалось, что региональная стабильность и взаимосвязанность являются приоритетами для США, а мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе.

Вот на фоне каких заявлений приехал в Ереван Джеймс О'Брайен, который сделал в столице Армении заявления про "экономические возможности от Центральной Азии до Средиземного моря". Армянские СМИ уже предположили, что это, скорее всего, ничто иное, как Средний коридор. Они уже пишут, что в случае Армении, по всей видимости, речь идет о дороге из Турции в Азербайджан через Сюникскую область (Зангезур). Армянские СМИ с грустью констатируют, что Баку и Анкара требуют особый статус для Зангезурского коридора.

Тут остается добавить, что Средний коридор является важным направлением для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно. Для Азербайджана, как известно, приоритетным проектом является создание транспортного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района в Турцию, что создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет составной частью Среднего коридора. Выгодна реализация данного проекта и для США. Тем более что в Вашингтоне прекрасно помнят: Азербайджан давно закрепил за собой славу государства, способного инициировать и реализовывать проекты, имеющие глобальное значение. Баку - Тбилиси - Джейхан, Баку - Тбилиси - Карс. Эти проекты были инициированы и реализованы нашей страной.

Вот, судя по всему, Джеймс О'Брайен и объяснил руководству Армении бесполезность попыток СМИ, так это никого особо и не волнует. Караван продолжит свой успешный путь.