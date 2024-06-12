США призывают Азербайджан и Армению заключить мирное соглашение в ближайшее время

США призывают Азербайджан и Армению завершить заключение мирного соглашения в ближайшие недели и месяцы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал находящийся с визитом в Ереване помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен местным СМИ.

По его словам, Вашингтон поддерживает законное желание народов региона заключить долгосрочное мирное соглашение.

"На наш взгляд, появилась возможность, которая появляется каждые несколько поколений, для создания торгового коридора из Центральной Азии к Средиземному морю. Такое возможно только в том случае, если между Азербайджаном и Арменией будет мир. Это позволит создать новые направления промышленности по всему коридору. Это может произойти сейчас. Через несколько лет это может быть не так важно, как сейчас... Поэтому сейчас самое время сделать это", - сказал О'Брайен.

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