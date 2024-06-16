Американский прокурор разоблачил проармянского Менендеса

Главный федеральный прокурор Нью-Джерси Филипп Селлинджер дал показания в суде по делу о взяточничестве сенатора Боба Менендеса. Он рассказал, что демократ пытался обсудить с ним уголовное дело против застройщика Фреда Дайбеса до того, как рекомендовал Селлинджера на пост главного прокурора штата.

Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az.

Это не первый случай, когда высокопоставленный представитель правоохранительных органов сообщает о попытках Менендеса обсудить уголовное дело, касающееся бизнесмена из Нью-Джерси.

На прошлой неделе бывший генеральный прокурор штата заявил, что сенатор дважды пытался поговорить с ним о деле этого бизнесмена, но оба раза он отказывался обсуждать эту тему.

Прокуроры утверждают, что попытки вмешаться в уголовные дела были одним из способов, которыми Менендес хотел вознаградить бизнесменов, дававших ему и его жене взятки в виде золотых слитков, десятков тысяч долларов наличными и автомобиля.

Осенью прошлого года, когда прокуроры предъявили обвинения сенатору, его жене и трем бизнесменам, они заявили, что Менендес рекомендовал Селлинджера на пост прокурора, полагая, что тот сможет защитить Дайбеса от уголовных обвинений.

Селлинджер рассказал, что был знаком с Менендесом с начала 2000-х годов, когда начал делать взносы в его предвыборную кампанию и организовывал для него политические фандрайзинги.

Со временем их отношения настолько укрепились, что они стали всё чаще ужинать вместе и играть в гольф. Селлинджер пришел к выводу, что Менендес выдвинет его на должность главного федерального прокурора Нью-Джерси, если Хиллари Клинтон победит на президентских выборах в 2016 году.

Осенью 2020 года, когда сенатор женился, прокурор присутствовал на свадьбе, где также был застройщик Дайбес.

После победы Байдена на выборах 2020 года Селлинджер рассказал, что встретился с Менендесом для обсуждения должности главного прокурора штата. Во время этой встречи сенатор упомянул, что против Дайбеса возбуждено уголовное дело и что с ним "несправедливо обращаются".

"Он сказал, что надеется, что если я стану прокурором, то внимательно изучу это дело", - сообщил Селлинджер.

На следующий день он позвонил Менендесу, напомнив, что когда он занимался частной практикой, у него был иск против Дайбеса, и что из-за этого Министерство юстиции может отстранить его от дел, связанных с застройщиком.

Сенатор ответил, что всё понимает, но через несколько дней сообщил, что больше не будет выдвигать Селлинджера на должность главного федерального прокурора штата.

Через несколько месяцев после того, как Селлинджер узнал, что человек, ожидавший эту должность, больше не будет её занимать, он связался с сенатором, чтобы напомнить о своём интересе. Менендес подтвердил, что все ещё будет рекомендовать его на эту должность.

По словам Селлинджера, сразу после его инаугурации в первый рабочий день он доложил о своем потенциальном конфликте интересов в отношении Дайбеса в Министерство юстиции в Вашингтоне, и на следующей неделе ему сообщили, что он не должен иметь никакого отношения к этому делу.

Через три месяца политический консультант Менендеса запросил встречу за обедом, и после общих разговоров о работе выразил желание задать ему вопрос.

"Я сказал: 'Позвольте мне прервать вас на этом', - сообщил Селлинджер в своем показании. 'Как прокурор, я не мог вести разговоры об официальных делах моего офиса с избранными федеральными лицами или их представителями".

На перекрестном допросе адвокат Ави Вейцман спросил Селлинджера, обращался ли Менендес к нему за последние 20 лет с просьбами выполнить что-то неподобающее.

"Я никогда не считал, что он просил меня что-либо неподобающее или неэтичное", - ответил он.