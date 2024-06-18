Страны-члены ООН должны выполнять обязательства в борьбе с изменением климата

Страны-члены ООН должны выполнять свои обязательства в борьбе с изменением климата.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала Келли Уиллис, управляющий директор организаций "Прогнозирование здорового будущего".

По ее словам, должны быть предприняты совместные шаги и выделены инвестиции на сферу, связанную с предотвращением изменения климата.

Уиллис отметила, что сегодня более 3 миллиардов человек в мире страдают от последствий изменения климата.

"Изменение климата отрицательно сказывается на всех отраслях", - добавила она.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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