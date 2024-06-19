https://news.day.az/politics/1669142.html Государства, продолжающие политику колонизации, должны положить этому конец - Хикмет Гаджиев
Государства, продолжающие политику колонизации, должны положить этому конец - Хикмет Гаджиев
Ответственность государств, некогда управлявших колониями, и государств, продолжающих политику колонизации в настоящее время, заключается в том, что они должны положить конец политике колониализма.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 29-го заседания высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего в Баку.
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