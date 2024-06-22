https://news.day.az/politics/1669858.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
21 июня с 12:25 до 15:35 позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, подверглись обстрелу из расположенных напротив позиций Вооруженных сил Армении.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило миноброны Азербайджана.
"Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре