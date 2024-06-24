Францию послали

Автор: Лейла Таривердиева

"Зеленый" переход Франции может оказаться под угрозой Страна, нынешний лидер которой шумно выступает против ископаемого топлива, может выйти из рядов активных борцов за планетарный климат. Как сообщает Bloomberg, в случае получения большинства на парламентских выборах ультраправая партия Национальное объединение планируется в течение нескольких недель отказаться от ключевых мер экологической политики. Лидер партии Марин Ле Пен хочет отменить основные положения исторического "зеленого соглашения" Европейского Союза. Представители Национального объединения объявили, что в случае формирования следующего правительства, будет остановлено развитие ветроэнергетики, отменен запрет на продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем, запланированный на 2035 год, ослаблены требования к ремонту жилья и ограничены планы по удалению наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств из крупных городов.

Вместо всего этого, ультраправые намерены увеличить количество ядерных реакторов. А что это значит? Это значит, что Франции потребуется еще больше урана, чем она добывает в других странах сегодня.

В свете такой перспективы очень актуально звучит распространенная на днях СМИ новость о том, что французскую компанию Orano лишили лицензии на эксплуатацию крупного уранового рудника в Нигере. Представители компании заявили, что их не допустили к работе на руднике Имурарен на севере Нигера, где сосредоточено около 200 тысяч тонн урана.

Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире и обладает самыми высокосортными рудами на африканском континенте. В последние годы лицензии на добычу здесь урана получили китайские, австралийские, американские, британские, итальянские, канадские, российские и индийские компании. В 2022 году было выдано 31 разрешение на разведку и 11 лицензий на добычу. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на долю Нигера приходилось около 4 процента мирового производства урана. А по подсчетам Агентства по снабжению Евратома, коммунальные предприятия ЕС в том же году зависели от поставок урана из Нигера на 25 процентов. После военного переворота июля прошлого года, Нигер прогнал французский военный контингент, а теперь отбирает у французов одно из крупнейших урановых месторождении в мире. Сейчас Нигер покрывает 15 процентов потребностей Франции в уране для атомных электростанций, на долю которых приходится 65, а по некоторым данным, и более 70 процентов производства электроэнергии в стране.

Поняв, что теряет африканский уран, Макрон бросился по миру в поисках замены. Добежал аж до Центральной Азии. Результатом этого марш-броска стало решение Orano инвестировать до 500 миллионов долларов в добычу и переработку урана в Узбекистане. Во время визита в Самарканд Макрон сообщил, что Orano через местное совместное предприятие Nurlikum Mining запустила пилотный проект по добыче урана. В октябре 2023 года Orano также подписала предварительное соглашение о добыче урана в Монголии.

Отметим, что французы уже добывают уран в Центральной Азии - на месторождении Моинкум в Туркестанской области Казахстана. После потери Нигера Париж провозгласил Казахстан ключом к энергобезопасности Франции и взялся за расширение присутствия в этой стране французской атомной компании Orano. "Казахстан является ключом к энергетической безопасности Франции

Orano работает, точнее сказать - работала в Нигере более 50 лет. Добыча на руднике Имурарен должна была начаться в 2015 году, но была приостановлена в связи с резким падением цен на уран после катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году. Случившееся в Японии поставило под вопрос ставку на атомную энергетику, однако энергетический кризис последних лет заставил вернуть на повестку этот, как утверждается, экологически чистый, способ производства энергии. На СОР28 в Дубае было решено к 2050 году утроить объем производимой на АЭС электроэнергии для того, чтобы снизить зависимость от углеводородов и уменьшить количество выбросов CO2 в атмосферу.

Это значит, что возрастает потребность в уране. И обладающие его запасами страны спешат этим воспользоваться. Так, недавно парламент Кыргызстана одобрил законопроект, который разрешает разработку расположенных на территории республики месторождений урана и тория. Разработка урановых месторождений в этой стране в 2019 году была запрещена законом. Перемены могут привлечь в страну и французов, с особой живостью интересующихся центрально-азиатским ураном. А урана Франции нужно очень много. Во Франции около 60 действующих промышленных ядерных реакторов. По количеству вырабатываемой атомными электростанциями энергии она вторая в мире. а по доле атомной энергетики - первая. Большинство реакторов были построены в 70-80-х годах, имея срок эксплуатации в 30-40 лет. Этот срок неоднократно продлевался, а на модернизацию и ремонт ушли миллиарды евро. Тем не менее, Франция планирует строить новые реакторы.

Для сравнения - в апреле прошлого года в Германии остановили последние три атомных реактора, действовавших в стране.

Оказавшись перед закрытой дверью в Нигере, французская компания выступила с заявлением, пообещав принять правовые меры против отзыва ее лицензии, а также предупредив, что "решение об отзыве разрешения на разработку месторождения окажет негативное влияние на экономическое, социальное и общественное развитие региона".

О каком экономическом и социальном развитии Нигера и "французской" Африки говорят французы? Нигер экспортирует нефть, уран, золото и при этом является одной из беднейших стран мира. В последние годы в добывающей отрасли Нигера стали появляться и другие государства, но спрос за низкий уровень развития этой страны с Франции. Самые низкие показатели в индексе человеческого развития Нигер занимает стабильно. Франция, многие годы фактически грабящая недра страны, оставляет ей крохи и не вкладывается в социальные и экономические программы. Уран мог бы стать серьезным источником доходов для экономики Нигера, если бы он, а не французы, распоряжался своими богатствами. Франция в этом, разумеется, не заинтересована, поэтому низкий уровень развития бывшей колонии ее вполне устраивает. Перестав быть колонией де-юре, Нигер остался в колониальной зависимости от Франции де-факто. Новые власти страны пытаются это изменить и выстраивать отношения с иностранными инвесторами на равных. Это будет непростой процесс.

Как заявила как-то, отчитывая Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, "будем называть вещи своими именами. Отвратительные - это те, кто, как и Франция, продолжает эксплуатировать Африку, печатая деньги для 14 африканских государств на условиях сеньоража, и вынуждает африканских детей вкалывать на своих рудниках, как, например, в Нигере, где Франция извлекает 30 процентов урановой руды для работы своих АЭС, пока 90 процентов нигерцев живут без электричества".

90 процентов населения Нигера живет без электричества... Каким еще ухудшением социально-экономической ситуации грозит нигерцам компания Orano из-за отзыва лицензии на добычу? Хуже той ситуации, в которой сегодня находится эта африканская страна, трудно представить.

Кстати, в СМИ просочилась информация о переговорах Росатома с властями Нигера о приобретении урановых активов, принадлежащих Orano. Переговоры касаются подписания разрешений на добычу полезных ископаемых в регионе. Хотя во французской компании все отрицают,..