В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как фотограф Пашиняна пытается развести подельницу Рубика Варданяна.

Day.Az представляет публикацию:

Личный фотограф Пашиняна и - так уж случилось - секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с подельницей Рубика Варданяна и - так уж получилось - главой USAID Самантой Пауэр.

Естественно, армяне сообщают о встрече в исключительно восторженном ключе. СМИ сообщили, что Григорян и Пауэр обсуждали детали дальнейшего разворота Армении на Запад (в пресс-релизе это тактично назвали "вопросами укрепления сотрудничества с США").

Говорили и о карабахских армянах. Григорян рассказал Пауэр, как сильно ̶и̶м̶ ̶н̶у̶ж̶н̶ы̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ власти Армении заботятся об этих людях, и о том, что еще они могут для них сделать.

Показательно, что Пашинян и его команда сами заводят разговор об армянах из Карабаха только тогда, когда надо попросить у своих западных друзей еще немножко денежек. Так было и в этот раз, очевидно.