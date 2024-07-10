Фотограф Пашиняна пытается развести подельницу Рубика Варданяна
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как фотограф Пашиняна пытается развести подельницу Рубика Варданяна.
Day.Az представляет публикацию:
Личный фотограф Пашиняна и - так уж случилось - секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с подельницей Рубика Варданяна и - так уж получилось - главой USAID Самантой Пауэр.
Естественно, армяне сообщают о встрече в исключительно восторженном ключе. СМИ сообщили, что Григорян и Пауэр обсуждали детали дальнейшего разворота Армении на Запад (в пресс-релизе это тактично назвали "вопросами укрепления сотрудничества с США").
Говорили и о карабахских армянах. Григорян рассказал Пауэр, как сильно ̶и̶м̶ ̶н̶у̶ж̶н̶ы̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ власти Армении заботятся об этих людях, и о том, что еще они могут для них сделать.
Показательно, что Пашинян и его команда сами заводят разговор об армянах из Карабаха только тогда, когда надо попросить у своих западных друзей еще немножко денежек. Так было и в этот раз, очевидно.
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