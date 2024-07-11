Это для Армении больше не "другое"?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении не понимают разницы между международным правом и его армянской интерпретацией. Долгое время все выглядело так, будто само по себе международное право написано для того, чтобы оправдывать и поддерживать преступления и амбиции армянства. Армянская сторона к этому привыкла и стала думать, что иначе не может быть. И думает так до сих пор. Уверенность в своей безнаказанности не возникла у наших соседей из ниоткуда, она сформировалась по вполне себе объективным причинам. Как не почувствовать себя в шоколаде, если ни разу не получил даже словесной отповеди от международных организаций за совершенные тобой многочисленные преступления?

Привычка, как говорится, вторая натура. Привыкнув к комфорту, Армения очень рассчитывала, что с началом 44-дневной войны на Азербайджан обрушатся все громы небесные, его остановят, заклеймят, осудят и все останется по-прежнему. Когда стало ясно, что у Баку имеется надежный громоотвод в виде международного права, армянская сторона стала поспешно собирать компромат, точнее - сочинять его. Этот надуманный компромат все четыре послевоенных года Армения пытается применить к делу, но ей это никак не удается.

Накануне, воспользовавшись событиями в Украине, армянский агитпроп снова порылся в архивах и начал втискиваться в международную повестку, размахивая не имевшими места в реальности фактами и требуя внимания к себе любимому. Когда-то, когда мир осуждал ситуацию с Крымом, в Армении требовали не сравнивать это с оккупацией азербайджанских территорий. "Это другое", - говорили армяне и лобби. Однако после Второй карабахской войны они вдруг изменили свой взгляд на "другое", и теперь, едва появляется подходящий контекст, стараются перевести внимание на себя, якобы переживших "то же самое". Армения усиленно старается "открыть глаза" мировой общественности, привлечь ее внимание к тому, что не удалось сделать плахой для Баку четыре года назад.

В соцсеть Х начался заброс информации касательно пострадавших во время 44-дневной войны медучреждений в Карабахе. Не остался в стороне сказочник и провокатор Тигран Балаян, попутно выполняющий обязанности посла Армении в ЕС. Он выставил пост, в котором поведал о "систематических и интенсивных обстрелах больниц" в Карабахе со стороны Азербайджанской армии, сославшись при этом на отчет Human Rights Watch (HRW), опубликованный в феврале 2021 года. Организация провела исследование на предмет ударов по медицинским учреждениям и сделала соответствующие выводы, вполне, но не совсем устраивающие армянскую сторону.

В отчете конкретно указано, что при обстрелах не было ни убитых, ни раненых. Это говорит о том, что удары не наносились по самим больницам. А вылетевшие стекла и побитые осколками стены здания - это результат взрыва, произошедшего неподалеку. Во всех случаях экспертам организации приходилось признавать, что вблизи больниц и госпиталей располагались боевые позиции, склады боеприпасов и прочие объекты военного назначения. Возьмем, например, Агдеринский военный госпиталь. Во время беседы с работниками, эксперты случайно выяснили, что в ста метрах от него располагался склад противопехотных мин. Применение противопехотных мин само по себе нарушает соответствующую международную конвенцию, а складирование их возле медучреждения - это откровенное подставление под удар мирного населения. "Склад противопехотных мин, теоретически, мог быть законной военной целью, и армянские силы, размещая такой объект в непосредственной близости от госпиталя, подвергали опасности и персонал, и пациентов", - констатируют авторы отчета.

Идем дальше. Агдеринская районная больница, якобы целенаправленно обстрелянная азербайджанской стороной. HRW хотела бы обеими ногами встать на сторону оккупантов, но не получается. Авторам отчета и тут пришлось признать, что под удар больницу подставили сами армяне. "На спутниковых снимках видны десятки огневых позиций и земляных насыпей, которые находились в районе больницы к 27 сентября (2020 года - ред.), некоторые - на удалении всего 350 м. Эти позиции особенно заметно сосредоточены в восточной части города и ориентированы в направлении линии фронта. Судя по спутниковым снимкам, по состоянию на 8 октября на некоторых присутствовала крупная техника, что может указывать на их продолжавшееся использование. От надежных местных источников нами получена видеозапись от 6 октября: в кадре личный состав движется по ул. Сахарова примерно в 100 м южнее въезда в больницу".

Отчет обширный, намного подробнее и шире отчета по обстрелам в 44-дневную войну армянами азербайджанских городов и сел. Но однозначного, безапелляционного приговора правозащитная организация вынести не смогла.

Зарубежные журналисты, в те дни делавшие репортажи из Ханкенди, были более резки в своих оценках. Ереван возил на тогда еще находившиеся под его контролем земли западных репортеров в расчете на информационную поддержку. Во многих случаях ожидания оправдывались, но не всегда.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко в издании "Одесский курьер" и на своей странице в Facebook разоблачил фейк армянской стороны о якобы обстреле роддома в Ханкенди. После атаки на Барду, в результате которой погиб 21 человек и были ранены 70-т, Армении требовался какой-то противовес, чтобы отвести внимание от совершенного ею преступления. В этих целях был запущен фейк об обстреле азербайджанской авиацией (позднее она превратилась в СМИ в турецкие F-16, якобы действовавшие по личному приказу президента Турции) родильного дома в Ханкенди.

"Во-первых, как только появились первые фотографии с места поражения роддома в "Степанакерте" (Ханкенди), а не лишь голословные заявления, у меня возник диссонанс. Когда говорилось в сообщениях российских и армянских площадок про удар по роддому, то в голове тут же возникали палаты, из которых в панике, объятые дымом и угаром, бегут роженицы. Между тем, на фото нам продемонстрировали некие пустые помещения, без элементарной мебели и словно находившиеся на момент разрушения в стадии ремонтных работ. То есть, грубо говоря - помещение было нежилое. Во-вторых, и это самое интересное, нам показали головку от той самой бомбы, которая якобы была сброшена на роддом. Но вот в том-то и дело, что от бомб, так хорошо сохраняющихся после падения, головок не остается, а то, что нам показали, - это головка от ЗУР 9М33, которые применяются в зенитно-ракетных комплексах, состоящих на вооружении армянской армии, того же ТОР-М2КМ", - написал Коваленко.

Серию репортажей из Ханкенди в те дни подготовил литовский фотожурналист Видмантас Балкунас. Описывая свои впечатления, литовец признается, что увиденное им в зоне боевых действий расходится с тиражируемым вымыслом армянской пропаганды. В Ханкенди он увидел совсем не то, что ожидал, точнее, не то, о чем говорили в Ереване. В Ереване говорили, что Ханкенди разрушен. Увидеть разрушений литовцу не удалось, хоть проехал через весь город. Но особенно Балкунаса поразило то, как армяне подставляют мирное население. "Я не силен в военном праве, но мне сложно понять, как в гражданском здании в одном месте находятся мирные жители и вооруженные военные? Как же тогда можно осуждать удары по гражданским объектам?... В таком случае надо принимать и все правила игры. Если твои ракетные установки спрятаны в городским сквере, который потом уничтожает вражеская артиллерия - нельзя возмущаться, что погибли мирные жители. Или как можно обвинять противника в уничтожении Дома культуры, если там был склад военных припасов?" - задался вопросом литовский фотожурналист.

Не ангажированные военные эксперты других стран и во время, и после Второй карабахской войны не раз подчеркивали, что Азербайджанская армия, нанося удары, все просчитывала и не била куда придется в желании просто разрушать и уничтожать. Цели выбирались тщательно, на основе оперативной информации. Взять хотя бы снаряд, прилетевший по дому культуры в Шуше. Армянская сторона подняла вокруг этого факта большой шум, но потом пришлось признать, что в этом помещении в тот момент проходила военная сходка. Не погиб ни один гражданский. Или вспомним тот же фейк о ханкендинском роддоме. Эта история не успела долго прослужить агитпропу, потому что почти сразу была разоблачена. Мало того, что роддом находился на момент обстрела на ремонте, но там вместо рожениц и младенцев размещались военные. А кто не помнит заседание сепаратистской банды во главе с Араиком в здании ханкендинского детсада? Пресс-служба сепаратистских бандформирований тоже находилась в неподходящем месте - в школьном тире.

Правда такова. А что хотят доказать посол Балаян и прочие армянские говорящие головы? Да ничего. Просто надеются под шумок добиться осуждения Азербайджана. Ага, надо полагать, для армянской стороны это уже не "другое".