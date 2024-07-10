Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить работу по мирному соглашению
10 июля 2024 года по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне на полях саммита, посвященного 75-летию НАТО, состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны отметили прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в направлении заключения исторического соглашения о мире и установления межгосударственных отношений, и договорились продолжить работу в этом направлении.
Обе стороны поблагодарили госсекретаря за проведение встречи.
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