В рамках COP29 пройдет Бакинский форум омбудсменов и национальных институтов прав человека

В аппарате Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики состоялась встреча с консультантом по международному развитию Сабиной Юмери.

Об этом Day.Az сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Во встрече, проведенной с целью обсуждения сотрудничества омбудсмена с ООН и ее специализированными структурами в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР), приняли участие заместитель руководителя аппарата Рашид Румзаде, старший советник отдела по сотрудничеству с международными организациями и институтами гражданского общества Севиндж Шенер.

На встрече Рашид Румзаде проинформировал о мандате уполномоченного, о деятельности, проводимой в направлении защиты прав и свобод человека. Он добавил, что омбудсмен придает важное значение сотрудничеству с международными организациями.

По его словам, существует тесное сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами, реализуется ряд важных проектов, подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с резидентом-координатором организации в нашей стране.

В ходе беседы Сабине Юмери была предоставлена информация о деятельности, осуществляемой с учетом Целей устойчивого развития, в том числе по гендерному равенству, обеспечению прав на здоровье, экологических прав и в других направлениях.

Была представлена подробная информация по вопросам реформ, проводимых в стране в направлении эффективного обеспечения прав и свобод человека, сотрудничества института омбудсмена с институтами гражданского общества, последних изменений в Конституционный закон об омбудсмене с учетом рекомендаций органов ООН, а также создания в институте новых структурных подразделений.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан проведет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), азербайджанский омбудсмен является членом Организационного комитета COP29, а также то, что в рамках СОР29 состоится Бакинский форум омбудсменов и национальных институтов прав человека.

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