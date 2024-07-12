Вынесен приговор террористу Рашиду Бегларяну

Вынесен приговор Рашиду Бегларяну, обвиняемому в терроризме и совершении геноцида против азербайджанцев в Ходжалы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова, Бегларян был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Суд постановил, что Рашид Бегларян не страдает каким-либо психическим заболеванием и в момент совершения преступления был вменяем.

Были объявлены материалы уголовного дела. Принято решение о завершении судебного следствия. Обвиняемый не возразил против завершения судебного следствия.

После совещания судом был оглашен приговор. Бегларян был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Было отмечено, что 5 лет он проведет в тюрьме, а остальное время - в пенитенциарном учреждении строгого режима

Отметим, что согласно информации, распространенной Службой государственной безопасности Азербайджана подозреваемый в пытках азербайджанских военнопленных и других защищенных международным гуманитарным правом лиц, ранее содержавшихся в детской больнице № 3 города Ханкенди с ограничением свободы, в совершении других тяжких преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также в участии в деятельности армянских незаконных вооруженных формирований Бегларян Рашид Арамаиси был арестован по обвинению по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Лица, подвергшиеся вышеуказанным пыткам, были установлены и признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

В ходе допроса обвиняемый Рашид Бегларян, сообщив о причастности к совершению Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года, заявил, что 25 февраля 1992 года ВС Армении и действующие под их командованием армянские незаконные вооруженные формирования совершили нападение из города Ханкенди на город Ходжалы, населенный преимущественно гражданским населением. Согласно заранее установленному плану, уцелевшим азербайджанским мирным жителям были даны ложные обещания, что они могут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района. 26 февраля 1992 года вооруженные формирования, в состав которых входил Бегларян, с целью массового уничтожения азербайджанцев, устроили засаду и расстреляли из автоматического оружия около крепости Аскеран до 200 мирных жителей, в основном женщин, детей и пожилых людей, двигавшихся вдоль побережья Гаргарчая в сторону Агдамского района. После того, как члены преступной группировки разграбили личные вещи убитых, их тела были захоронены вокруг Аскеранской крепости.

При проверке показаний на месте Рашид Бегларян наглядно указал места совершения преступных действий в отношении гражданского населения, детально рассказав о всех подробностях.

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