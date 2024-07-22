Шушинский медиафорум – удар по дезинформации об Азербайджане

Шуша меняется день ото дня. Видно, сколько души вложил азербайджанский народ, Президент Азербайджана в восстановление этого города. Просто не сравнить. В мире очень мало случаев, когда бы разрушенный войной и оккупацией город так быстро восстанавливался. Поэтому очень символично, что Глобальный медиафорум проходит именно в Шуше.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Шуша, как птица Феникс, восстала из пепла и продолжает становиться все краше и краше.

"Я был очень рад получить приглашение на Медиафорум. В первый раз я приехал в освобожденную Шушу почти сразу после Победы. Город находился в плачевном состоянии. А сегодня она снова прекрасна. Когда думаю об этой разительной разнице, не перестаю удивляться тому, что армяне около тридцати лет контролируя город и живя здесь, продолжали его разрушать. Оставим в стороне политику, но даже простой здравый смысл подсказывает, что истинные хозяева не стали бы обращаться так с тем местом, где живут. Так могут действовать только захватчики, осознающие, что оккупация не вечна. За столько лет армяне могли бы что-то создать, а не только рушить", - сказал литовский журналист.

По словам нашего собеседника, на форум приехали гости из 50 стран мира, поэтому и вопросы Президенту Ильхаму Алиеву задавались самые разные, в том числе о будущем освобожденных территорий. Как известно, темой форума была дезинформация и борьба с нею. Азербайджан одна из стран, особенно пострадавших от дезинформации в мировых медиа, отметил Лапайтис. По его словам, в мировых СМИ, как и в мировой политике, сейчас царит нестабильность. Большие страны и политики могут управлять и направлять информацией, преподносить факты в ином контексте. Поэтому Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал важность проверки фактов и анализа того, кому выгодна информация и кто будет выгодообладателем. Как отметил литовский журналист, многие хотели бы, чтобы в этом вопросе что-то изменилось в положительную сторону. Но пока что ситуации по-прежнему нелицеприятная. Мы видим, сколько негативной информации идет в мировых СМИ об Азербайджане, но никто при этом не вспоминает о тридцати годах армянской оккупации, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, о тотальном минировании территорий захватчиками, об армянском вандализме, о культурном и экологическом геноциде, осуществленном Арменией.

"Последствия пребывания армянских оккупантов можно наблюдать и в Шуше. Обидно, что некоторые авторитетные СМИ идут на поводу у ангажированных политиков, диаспоры и лобби. Шушинский медиафорум призван помочь донести правду до мира. На мой взгляд, приглашая участников на Медиафорум, организаторы выбирали тех, кто может что-то изменить в этом плане. Я сейчас работаю над книгой, которая может стать одним из инструментов борьбы с дезинформацией.

Я пишу о военном враче, Национальном герое Азербайджана Гюльтекин Аскеровой. Она погибла в бою во время Первой карабахской войны. Находясь в Шуше, я посетил кладбище, на которое перед тем, как покинуть город, ходила Гюльтекин. Она хотела забрать фотографии солдат и командиров, погибших при защите города, чтобы армяне не знали, кто там похоронен и не надругались над могилами. Но это не помогло. Я видел своими глазами, что сотворили оккупанты. Передо мной предстала страшная картина - кладбище разрушено, заросло травой и кустарником. На душе было очень тяжело. Чтобы не завершать комментарий на печальной ноте, подчеркну, что верю в будущее и города Шуша, и всего Азербайджана. Дезинформация не помешала Азербайджану освободить свои земли, не помешает и возродить их на самом высоком уровне", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева