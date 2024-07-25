Минобороны Азербайджана предупредило Армению и ее покровителей, передает в четверг Day.Az.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики уже сообщало о недавно совершённых Арменией провокациях с применением тяжелого оружия в Кяльбаджарском направлении и с применением квадрокоптера - в Товузском направлении. Отметим, что подобные провокации со стороны Армении отнюдь не первый случай, они носят постоянный характер", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Францией Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере десяти миллионов евро, вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана.

"Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и ее покровителей о том, что им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей", - сказали в министерстве.

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