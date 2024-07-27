Ереван не определился с участием в предстоящей встрече глав МИД в формате "3+3"

Ереван пока не определился с участием в предстоящей в Турции встрече глав МИД в формате "3+3".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении.

"При наличии конкретных договоренностей о возможном участии Армении в третьей встрече региональной платформы "3+3" общественность будет проинформирована", - отметили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

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