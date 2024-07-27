Подготовка молодых солдат постоянно находится в центре внимания

В исполнение соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики, в учебных воинских частях азербайджанской армии проявляется постоянная забота о недавно принятых молодых солдатах, чуткое отношение к процессу их адаптации и подготовке.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

По программе с призывниками проводятся уроки по строевой и физической подготовке, а также занятия по боевой подготовке.

В ходе занятий их обучают соответствующим требованиям устава и военного законодательства, правилам воинской дисциплины, а также элементам упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.

Здоровье и питание молодых солдат также находятся в центре постоянного внимания. В целях обеспечения личного состава здоровой и калорийной пищей в солдатских столовых проведены все необходимые мероприятия с полным соблюдением санитарно-гигиенических правил.

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