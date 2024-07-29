В ПАСЕ льют "крокодиловы слезы" по утраченным возможностям

Автор: Байрам Эльшадов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не указана в списке международных организаций, которым было отправлено приглашение о наблюдении на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Не сумев добиться своих целей с помощью давления на Азербайджан, ПАСЕ решила повести себя как обиженная девочка, которой не дали конфету. Чтобы как-то напомнить о себе, ПАСЕ заказала статью своим сподручным оппозиционным СМИ. В ней слезливо напоминается, что это второй подобный случай, когда представители ПАСЕ не приглашаются на выборы в Азербайджане (первый приходится на президентские выборы 7 февраля). Ну и конечно же всю вину за произошедшее авторы статьи переложили на Азербайджан, что неудивительно ввиду оппозиционной направленности издания.

Интересно, что авторы этой клеветнической публикации даже не задумываются над тем, что ПАСЕ сама совершила ошибку, отказавшись признать полномочия азербайджанской делегации. Именно после этого Азербайджан временно приостановил сотрудничество с этой организацией и поэтому ПАСЕ потеряло возможность наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане.

ПАСЕ сама наступило на собственные грабли и вот теперь льет крокодиловы слезы по утраченным возможностям. Хотя результат этого мониторинга нам известен давно. В отличие от Армении, где выборы проходят с серьезными нарушениями, но при этом эта страна получает высокую оценку за проведенные выборы со слезами умиления. И все потому, что это так называемый "островок демократии" на Южном Кавказе. И из за того, что кто-то на Западе закрывает глаза на все нарушения и мечтает вытеснить традиционного союзника Армении - Россию из региона.

То есть, какими бы правильными и соответствующими стандартам не были бы выборы в Азербайджане, все равно получили бы негативную оценку со стороны экспертов и наблюдателей ПАСЕ. Поскольку тюркофобия и исламофобия, присущая этим так называемым наблюдателям, не позволяет дать объективную оценку.