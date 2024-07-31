Армению спасут релоканты и сепаратисты?

Автор: Лейла Таривердиева

Fitch Ratings подтвердил рейтинг Армении. Он остается на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом.

Отметим, что рейтинговая шкала Fitch подразделяется на "Инвестиционный класс" и "Спекулятивный класс". Уровень "ВВ" относится к последнему и присваивается странам с уровнем кредитоспособности ниже достаточного. Для сравнения - Азербайджану присвоен рейтинг "BBB-", что подразумевает достаточный уровень кредитоспособности и соответствие инвестиционному классу.

Рейтинговое агентство видит в текущем году 6-процентый рост армянской экономики. На последующие два года результаты чуть ниже: в 2025 году - 5,5, в 2026-м - 5,1 процента. Прогнозируется, что экономика Армении продолжит расти, особенно в сфере туризма и ИКТ.

Европейский банк реконструкции и развития тоже видит ближайшую перспективу армянской экономики в розовом свете. Первоначально на 2024 год прогнозировался экономический рост в 5 процентов, но затем ЕБРР повысил планку до 6,2 процента. На 2025 год прогноз осторожный - 5 процентов.

Как пишут армянские СМИ, на заключительной пресс-конференции по итогам прошедшего в мае в Ереване ежегодного собрания и бизнес-форума ЕБРР, ведущий экономист банка Беата Яворчик объяснила, что банк учел изменение влияющих на экономику факторов, связанных с притоком иностранных граждан, в частности россиян, многие из которых - квалифицированные программисты. Они изменили ИТ-сектор Армении не только количественно, но и качественно. По мнению специалистов ЕБРР, фактором, положительно влияющим на экономические показатели Армении, является... приток добровольных переселенцев из Карабаха. Государственные расходы на их нужды, поступая в экономику, будут стимулировать потребление товаров и услуг, считает Беата Яворчик.

Fitch Ratings тоже считает, что экономическому росту Армении способствовали и продолжают способствовать релоканты из России, Беларуси и Украины, а также переселенцы из Карабаха, которые активно участвуют в экономике страны как потребители, рабочая сила и бизнесмены. Кроме того, в 2025 году должен заработать Амулсарский рудник.

Итак, мы имеем следующее. Армянская экономика выросла и, возможно, еще будет расти за счет имеющих мозги и деньги российских релокантов и шустрых переселенцев из Карабаха, которые отжимают бизнесы у местных. Никто из докладчиков, заметьте, не говорит о росте в сферах реальной экономики. Сфера услуг, туризм, ИТ. По некоторым данным, число ИТ-специалистов в Армении после начала российско-украинской войны выросло в разы, что способствовало оживлению в данной сфере. Страна, называющая себя чуть ли не Силиконовой долиной региона, оказывается, была ничем в этом плане, пока не приехали российские айтишники.

Подозрения в том, что с армянской экономикой что-то не так, появились уже к концу 2022 года. Сначала ЕБРР вывел Армению в лидеры Южного Кавказа по росту экономики, затем Всемирный банк порадовал армян, оценив рост ВВП страны в 2022 году в 10,8 процента, что оказалось даже на 3 процента больше прогноза. Невероятно, но прирост ВВП РА оказался самым высоким среди стран Европы и Центральной Азии. Это стало шоком для всех прочих, а армяне уже успели пережить шок, когда сами подвели экономические итоги года. Доходы госбюджета составили никем не прогнозировавшиеся в начале 2022 года 5 миллиардов долларов, а ВВП, которое прогнозировалось на уровне 1 процента, подскочило аж до 15-ти. Воодушевленные таким успехом, армянские экономисты стали делать оптимистичные прогнозы на 2023 год. Рост ВВП был спрогнозирован на уровне 7 процентов, а рост доходов бюджета - на 18 процентов. При этом никто не прогнозировал роста промышленности или добывающей индустрии. Все та же сфера услуг, туризм, рестораны, гостиницы, ИТ.

Здравомыслящие экономисты еще в 2022 году предостерегли армян от эйфории, указав, что российские релоканты, ставшие истинной причиной фантастического взлета показателей, рано или поздно уедут. Закончится же война в Украине когда-нибудь, воцарится мир, и вряд ли кто-то из перебросивших свои бизнесы в Армению россиян задержится в этой стране. Уйдут и компании, и деньги.

Руководство Армении, не понимая, что страна в подобной ситуации катится к пропасти, пытается выставить эти "достижения" как заслугу своего правительства и своей экономической политики. Эйфория продолжается. Экономика фактически стоит, но ВВП Армении в первом квартале 2024 года, по данным Комитета статистики РА, вырос на 9,2 процента, до порядка 1,97 трлн. драмов (4,8 млрд. долларов)!

Иностранные специалисты с сарказмом говорят, что не отмечали подобного "экономического чуда" даже у Китая. В армянских экспертных кругах подсчитали, что реальный рост первого квартала этого года находится в пределах 6, а не 9,2 процента. Экономист Айказ Фаньян заявил журналистам, что рост в 31,1 процента зафиксирован в обрабатывающей промышленности, что в основном обусловлено реэкспортом ювелирных изделий. За счет этого в течение 2023 года объемы экспорта из Армении выросли на 55 процентов. Основными направлениями экспорта являются Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг, а страной происхождения - Россия.

Интересно, что в 2023 году Армения экспортировала 4,5 миллиона каратов алмазов, что в 30 раз больше, чем произведено в самой стране!

Реэкспорт и обход антироссийских санкций - это особый пункт в "чудесах" армянской экономики.

В мае на заседании Евразийского экспертного клуба армянский эксперт Агаси Тавадян отметил, что прежде основной статьей экспорта Армении в РФ был коньяк, а с 2022 года "произошел переход к технологичной продукции". Теперь Армения экспортирует телефоны, автомобили, медицинские приборы и радиоаппаратуру. За тот же период экспорт машин и оборудования в Россию увеличился более чем в 10 раз, а экспорт химической продукции, пластмасс, керамики, стекла и металлов - более чем в 3 раза. Увеличение реэкспорта машин и оборудования существенно способствовало росту экспорта, с удовлетворением отметил эксперт.

То есть Армения экспортирует сегодня в основном то, что не производит. И называет это не реэкспортом, а экспортом. Как тот же реэкспорт автомобилей. Даже после того, как Грузия, подчиняясь санкционному режиму, запретила поставку автомобилей в Россию через свою территорию, хитроумные армяне придумали выход. Разработана целая схема растоможки и перегона "частных" авто на российскую территорию.

Не так давно премьер-министр Никол Пашинян назвал "не более чем разговорами" подозрения в участии Армении или армянских фирм в схемах по нарушению режима антироссийских санкций. Но ситуация настолько очевидна, что армянскому премьеру лучше всего было бы скромно промолчать. И начать активно думать о том, что будет с экономикой Армении, когда уедут релоканты.