Серая экономика Армении: как долго Еревану позволят сидеть на реэкспортной игле?

Автор: Байрам Эльшадов

Серая экономика, или теневой сектор, представляет собой огромную проблему для Армении. Этот феномен означает экономическую деятельность, которая не отражается в официальных статистиках и не облагается налогами. В Армении серая экономика является серьезным вызовом для развития страны.

Одной из причин существования серой экономики в Армении является высокий уровень коррупции. Нелегальные практики бизнеса часто связаны с подачей взяток и другими формами коррупции, что способствует скрытию доходов от налогообложения.

Второй причиной является сложность процедур регистрации бизнеса и получения разрешений на работу. Многочисленные бюрократические процедуры отпугивают предпринимателей от официальной регистрации своего бизнеса, а это может быть одной из основных причин.

Однако мощный всплеск серой экономики Армении произошел после начала военных действий в Украине и ухудшения отношений между Россией и Западом, вследствие чего экспорт из Армении в Россию показывает аномальный рост. Это объясняется тем, что Армения продолжает помогать России в обходе введенных в ее отношении санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Для Армении это способствовало новому экономическому буму: в 2022 году ее валовой внутренний продукт вырос на рекордные 13%, что более чем вдвое превысил показатель 2021 года.

По словам брокеров и покупателей, автомобили прибывают в основном из США через черноморский порт Поти в Грузии. Многие из них затем доставляются в Армению для таможенного оформления, поскольку страна имеет общий с Россией режим беспошлинной торговли. Город Гюмри является ключевым узлом, откуда транспортные средства направляются на север в Россию по автодороге, снова пересекая Грузию. Однако правительство Армении решительно отрицает это обвинение.

Азербайджанская телекомпания CBC провела сенсационное расследование, которое станет отправной точкой для переосмысления роли Армении на международной арене.

Новый документальный фильм CBC "Серая экономика Армении" обнажает скрытые механизмы армянской политики и её двойные стандарты в отношениях с союзниками.

Фильм демонстрирует, как Армения манипулирует своими партнёрами, используя противоречия между Западом и Россией. Он раскрывает закулисные схемы обогащения страны на фоне обхода санкций против России. Зрители погружаются в сложный и малоизвестный мир обхода санкций, от которого Армения извлекает значительные выгоды.

Созданный командой опытных журналистов-расследователей, фильм детально исследует внезапный экономический подъем Армении, начиная с 2022 года.

В первой части зрители узнали о подозрительном росте экономических показателей, достигнутом без проведения значительных реформ. Отмечается, что экспорт из Армении за январь-июнь 2023 года вырос на 73% по сравнению с этим же периодом 2022 года.

В фильме представлены мнения ведущих аналитиков и экспертов, проливающих свет на реальные механизмы и последствия этих процессов. Так, доктор политических наук, профессор права и международных отношений Грузинского технического университета Леван Осидзе подчеркнул, что подобного экономического рывка не было даже в Китае. "Всё это порождает сомнения - не вызван ли этот рост обходом санкций? Скажу больше - армянское лобби играет значительную роль в мировой экономике и имеет влияние, владея большими финансами", - отметил он.

В репортаже отмечено, что в 2023 году объём грузоперевозок между Арменией и Россией выросли в 6 раз по сравнению с 2022 годом. При этом, по странному совпадению, прямой экспорт из стран Европы и США в Россию резко сократился, а вот из Европы и США в Армению - резко вырос. Как же происходит обогащение на санкционных товарах?

Профессор, экономический аналитик Демур Гиорхелидзе подчеркнул, что без государственного одобрения это было бы невозможно. Факты говорят - с марта 2022 года в Армении наблюдается бум экспорта продукции, которая не производится в стране и не ввозилась ранее. Но в статистике Армения определяет повторный экспорт как просто экспорт (а не реэкспорт). Как подчеркивает профессор Леван Осидзе, по данным за январь-июнь 2023 года экспорт из Армении в Россию вырос на 72,8%, это колоссальный рост.

Происходят экономические парадоксы - к примеру, производство в Армении выросло на 2,7%, а вот совокупный экспорт вырос на более чем 50%! Армянские компании обходят санкции и везут западные товары в Россию, используя Грузию как транзитную страну. Они готовы привести из Еревана в Россию любой товар. Не потому ли товарооборот между Россией и Арменией в 2023 году поставил рекорд в более чем 7 миллиардов? Но профессор Д. Георхелидзе считает, что в Армении таким образом сформировалась "фраерская экономика", так как это не развитие реальной экономики, хорошо зарабатывать будут только кланы, близкие к армянскому руководству. В свою очередь, Леван Осидзе подчеркнул, что 44% товаров, экспортируемых в Армению, затем реэкспортируется в Россию...

Во второй части фильма команда журналистов следили за грузовыми фурами, груженными санкционными товарами, проходящими через порты и таможенные посты. Зрители увидели, как схемы реэкспорта позволяют Армении обогащаться, несмотря на санкции, наложенные на Россию.

В репортаже приводится пример порт Поти, который играет большую роль в обходе санкций, и судя по цифрам, Армения зарабатывает сотни миллионов долларов на этом. В то же время Д. Георхелидзе считает, что эти игры не приносят Армении пользы и реально только ухудшают её экономику. Более того, это неперспективно и для Грузии.

Согласно информации, в 2022 году из Грузии в Армению было ввезено автомобилей на 1 миллиард долларов. В свою очередь, реэкспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в 225 раз! Ключевую роль здесь, кроме порта Поти, играет грандиозный авторынок в Рустави (близ Тбилиси), где и проворачивают махинации с транзитом и реэкспортом машин.

Хотя, несмотря на то, что через таможню города Гюмри проходят товары на миллиарды долларов, этот город находится в заброшенном состоянии, а его жители так и не видят всех этих импортных товаров. Где же эти тысячи и тысячи тонн товаров, проходящих через таможню Гюмри?

Вереницы грузовых фур с армянскими номерами, следующие через Военно-грузинскую дорогу в Россию, показывают масштабы "серой экономики". Но что будет с экономикой Армении, когда халява - выгодная политико-экономическая ситуация - закончится, и как относятся ко всем этим махинациям с обходом санкций западные партнёры Армении, в первую очередь США и Франция? США хотят вывести Армению из-под крыла России, но в Ереване понимают, что это было бы началом конца.

Таким образом, в документальном фильме CBC были подробно раскрыты не только экономические, но и политические аспекты ситуации "серой экономики Армении". Благодаря помощи РФ в обходе санкций Армения уже третий год подряд живет фактически на "халяву" и не собирается сворачивать это дело, несмотря на предупреждения со стороны стран Запада. Почему Запад спустя годы до сих пор не наказывает Армению за ее систематическую провинность - до сих пор остается открытым вопросом...