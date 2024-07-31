Посольство США выразило соболезнования в связи с гибелью 4 азербайджанских военнослужащих

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью 4 азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает в среду Day.Az, в аккаунте посольства США в соцсети X размещена публикация с соболезнованиями.

"Посольство США опечалено известием о трагической гибели 4 азербайджанских военнослужащих и выражает глубокие соболезнования их родственникам, друзьям и коллегам", - говорится в публикации посольства.

Отметим, что ранее минобороны Азербайджана подтвердило факт обнаружения тел военнослужащих азербайджанской армии - капитана Эмналиева Асифа Гахраман оглу, прапорщика Джабраилова Фарида Фамиль оглу, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы - сержанта Самедова Турала Машаллах оглу и сержанта Шахмарлы Эмина Огтай оглу, которые, по предварительной версии, отравились 30 июля во время купания в сероводородных термальных источниках на территории Лачинского района во внеслужебное время.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!