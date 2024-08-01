Миссия БДИПЧ ОБСЕ рада сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в избирательном процессе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Баку руководитель миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Дитмир Бушати.

Он отметил, что миссия прибыла в Азербайджан на основании обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"В Азербайджане и до этого во время выборов было осуществлено более 10 подобных миссий, последняя из которых пришлась на президентские выборы. Наша текущая миссия провела встречи в МИД и ЦИК, и мы благодарим их за сотрудничество. Известно, что ОБСЕ представлена в 57 странах-членах. Азербайджан, как и другие страны, взял на себя обязательства в областях прав человека и наблюдения за выборами", - сказал Бушати.

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