Азербайджан стремится к новым вершинам, не оглядываясь назад

На протяжении тридцати лет нашей национальной идеей было освобождение территорий и восстановление территориальной целостности. Мы этого добились благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева и доблести нашей армии. Это непререкаемая истина и не нужно уставать об этом говорить. Наш нард пережил очень многое. Мы претворили в жизнь нашу национальную идею, исполнили свою мечту. А теперь пора двигаться дальше.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса шестого созыва, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Президент, отвечая на соответствующий вопрос участника Шушинского медиафорума, сказал, что мы должны помнить о Победе, но не должны эксплуатировать эту тему. Нельзя зацикливаться на ней. О Победе мы будем помнить, говорить, писать о ней книги, диссертации, снимать фильмы. Это уже неотъемлемая часть нашей истории, наша гордость, часть нашего самосознания как нации, но впереди много других дел и, уверен, других побед, пусть и не военных. Мы должны думать о будущем. Освобождение территорий стало разделительной линией, перешагнув ее, мы вышли на новые просторы в новом качестве.

Очень хорошо, что Президент обратился к народу, к азербайджанскому обществу, пригласив граждан выдвигать свои идеи. Он дал понять, что национальная идея это не директива, спускаемая сверху, а то, что идет из глубины души общества и откликается на все то лучшее, что есть в генетическом коде азербайджанского народа. Под азербайджанским народом я в данном случае подразумеваю все многонациональное, мультикультуральное и многоконфессиональное общество Азербайджана. Нужно выработать такие принципы, которые будут усвоены каждым гражданином страны. К этой работе должен быть подключен весь истеблишмент, деятели культуры, ученые, молодежь, общественность. Думаю, мы все должны мобилизоваться и серьезно подойти к этому, я бы сказал, заданию Президента. Каждый может внести свою лепту в процесс формирования национальной идеи азербайджанского народа на данном этапе его истории. Это поистине историческая задача. Думаю, домашнее задание, которое дал Президент, уже выполняется. Даже то, что мы сейчас с вами беседуем на эту тему, тоже очень важно.

Мы не собираемся эксплуатировать наши успехи. Мы не забудем всего того, что произошло, не забудем наших шехидов, беженцев, наши потери и победы. Но, в то же время, мы не должны жить только этими воспоминаниями. Очень символично, что эти заявления были сделаны главой государства именно в Шуше. Шуша почти тридцать лет находилась под оккупацией, была разрушена, и сегодня туда пришел мир, она возрождается, в город возвращается жизнь. Важно, что слова о необходимости новой национальной идеи, соответствующей новым реалиям, новому месту Азербайджана на мировой арене, прозвучали именно оттуда. Это был меседж, в том числе армянской стороне, которая на протяжении столетий эксплуатирует псевдоисторические темы и мифы и спекулирует ими. Глава государства дал понять, что мы не такие. У нас совсем другие подходы, другой взгляд на мир. Президент Ильхам Алиев дал понять, что как руководитель страны не намерен держаться только за прошлое, за тему армянской оккупации и нашей Победы. У Азербайджана и азербайджанского народа впереди большие перспективы. Оккупация осталась позади. Не забывая об этом страшном отрезке своей истории, мы должны двигаться в будущее с новым багажом. Нельзя держаться за прошлое и строить на нем завтрашний день.

Я никогда не слышал ничего подобного от лидеров других стран. Даже незначительные достижения обычно нещадно эксплуатируются, без конца выставляются напоказ. Азербайджан же, имея огромные успехи, имея в копилке уверенную военную победу и освобождение своих территорий после тридцати лет оккупации, что само по себе уникальный факт, не будет спекулировать этими достижениями и обеспечивать лишь за счет них свое место на мировой арене. Мы победили, мы восстановили свою целостность, а теперь движемся дальше. Несмотря ни на что.

Азербайджан с момента восстановления независимости столкнулся со множеством несправедливостей. Никто в мире не хотел слышать нашу правду. Она никому не была нужна. У, скажем так, развитого мира были другие источники информации, которые устраивали его больше, а также собственные мотивы не видеть правды. Мы к этому привыкли и не особо ожидаем, что что-то в этом плане сильно изменится. Поэтому мы ни на кого не оглядываемся, а просто идем вперед.

Не знаю, на какую перспективу будет разработана новая национальная концепция. Она может охватывать и столетие. Очень важным считаю культурный сегмент. Мы говорили всегда об оккупации территорий, но агрессии подверглись не только наши земли, но также наша культура, наши ценности, даже наша национальная кухня. Десятилетиями то, что создано талантом и умом нашего народа, присваивалось и искажалось соседями. Поэтому, на мой взгляд, одним из направлений нашей национальной идеологии на многие годы вперед должно стать усиление позиций в защите культурных и духовных ценностей. Сейчас Азербайджан перешел в серьезное контрнаступление на этом фронте и уже одерживает победы. Недавно со всех музыкальных платформ был удален армянский "вариант" широко известной песни "Карабах" азербайджанского композитора Бахрама Насибова. Это очень важный сигнал плагиаторам

Для формирования национальной идеи необходим мир. Хотя бы в нашем регионе. В условиях войн, конфликтов, напряженности это проблематично. Я считаю важным учитывать географические, геополитические реалии и строить национальную идею, исходя не только из узконациональных интересов. Национальная идея азербайджанского народа должна находиться в единстве с идеей мирного соседства и развития Южного Кавказа, нашего общего дома. Я вижу будущее нашего региона именно в модели общего дома. По примеру балтийских стран. Я вижу будущее, где Азербайджан, Грузия, Армения являются участниками одних интеграционных проектов, сотрудничают, вместе строят планы и вместе стоят за безопасность региона. Я уже не говорю о коммуникациях, экономическом, гуманитарном. гражданском взаимодействии. Но все это возможно только при условии, что мира и единства хотят все. А мы знаем, что на сегодня это не так. Помимо реваншистов Армении, есть и внешние силы, заинтересованные в том, чтобы Южный Кавказ всегда находился в нестабильном состоянии.

В глобализующемся мире национальные идеи и ценности либо не существуют, либо нивелированы. Не могу тут не упомянуть церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, ставшую ярким проявлением этих негативных тенденций. Честно скажу, хотел промолчать, но не получается - настолько были унижены общечеловеческие, нравственные, духовные ценности...

Если поднять руки и сдаться глобальному миру, то говорить о национальной идее нет смысла. В глобальном мире национальной идеи не существует, как скоро не станет разделения на мужской и женский пол, семейных ценностей, духовности, всего хорошего, что создало человечество. Такое ощущение, что мир сознательно движется к пропасти. К тому самому Судному дню и разрешению вселенского спора между добром и злом.

Нельзя говорить о национальной идее какого-то народа как о правильной или неправильной. Каждый народ сам определяет для себя, что для него правильно, а что нет. Но это так до того момента, пока установки, заложенные в национальное самосознание, не начинают нести зло и разрушение другим народам.

На примере Армении это можно видеть достаточно ясно.

То, что строилось как национальная идея армянского народа годами и даже столетиями со стороны "мозговых центров" в лице церкви и внешних акторов, потерпело крах в течение 44 дней Второй карабахской войны. Можно понять растерянность и напряженность в армянском обществе. Сформированное на основе неправильных ценностей самосознание получило серьезный удар, столкнувшись с реалиями. К сожалению, идеи, продвигаемые реваншистскими кругами, пользуются популярностью, в отличие от пропагандируемой правительством Пашиняна идеи перехода от мифической Армении к реальной.

Азербайджан и Армения могут взаимодействовать на двусторонней основе и идти вперед. Но этому препятствуют внешние силы, действуя через наших соседей. Сейчас Армения стоит перед реальной угрозой "сириезации". Азербайджану это не грозит, Грузии тоже, но Армения упорно идет к такой перспективе. Это связано с тем, что она всегда находится в поисках зонта, и очередной из них может оказаться вовсе не таким надежным, как кажется.

Сегодня реваншисты пытаются удержать армянское общество в рамках прежней разрушительной национальной идеи, уверяя, что Армения может вооружиться, построить армию, найти сильных союзников и через какое-то время вновь вернуться к территориальному вопросу. Никол Пашинян, в свою очередь, пытается донести до общества, что реальная государственность может быть только в реальной Армении и в условиях добрососедства. Он прав, но общество пока не готово воспринять такие перемены. Вспомним, что началось, когда он заговорил о необходимости изменений в Конституцию. Начались беспорядки, и Пашиняну пришлось дать задний ход.

Еще раз повторю - национальная идея армянского народа это его личное дело. Но нам, как стране, пострадавшей от прежнего неправильного выбора соседей, хотелось бы знать, каким армянское общество видит свое будущее сейчас. Собирается ли оставить в наследство следующим поколениям ненависть и мифы, разрушающие мир? К сожалению, ответ на этот вопрос очень близко нас касается, так как сохранение в силе прежних воззрений заставит и нас формировать свою национальную идею соответствующим образом, настраиваться на противостояние, а не на долгосрочное мирное сосуществование.

Если Армения откажется от построенных на претензиях к соседям национальных целей, продемонстрирует искреннее желание мирного сосуществования и сделает в этом направлении хотя бы один шаг, Азербайджан будет готов сделать навстречу три шага. Могу вас в этом уверить.

Мы делаем все от нас зависящее, чтобы будущие поколения жили в мире. Очень хочется надеяться, что и наши армянские соседи поймут, насколько это необходимо.

Лейла Таривердиева