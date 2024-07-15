Армянская диаспора и церковь – главные помехи мирному процессу

Результаты соцопроса, проведенного GALLUP в Армении, - это показатель настроений, которые доминируют в армянском обществе на сегодня. Это также некий месседж Армении мировому сообществу о том, что эта страна и ее общество не готовы к конституционным переменам и к миру.

80 процентов не хотят изменений в Конституцию? Только 10 процентов согласны перевернуть страницу территориальных претензий? Для меня лично нет ничего удивительного в таких результатах. Более того, считаю, что проведен этот опрос был показательно, чтобы продемонстрировать всему миру, что, мол, армянский народ не согласен с изменениями в Конституцию и не собирается отказываться от территориальных претензий к соседям. Под соседями имею в виду не только Азербайджан, но и Турцию, претензии на земли которой прописаны черным по белому в Декларации о независимости, на которую ссылается Конституция Армении. Это сигнал не только мировому сообществу, но и собственному правительству, говорящему о референдуме на предмет изменений в Конституцию. Результаты опроса заранее показывают, какими будут итоги этого референдума.

Если армянское общество, показав свое упорство в вопросе Конституции, думает, что подняло таким образом имидж Армении, оно глубоко ошибается. Страна, входящая в ООН и признающая территориальную целостность стран-членов Организации Объединенных Наций, не имеет ни политического, ни морального права претендовать на чьи-то международно признанные территории. Но реальность иная. Результаты опроса показали миру истинную сущность процессов, происходящих сегодня в Армении. Реваншизм, милитаризм, полная неготовность к миру. В Армении уже звучат призывы вооружать население и строить армию по швейцарской модели.

Нежелание отказываться от территориальных претензий к соседям означает анонсирование очередной войны, которая будет оправдана требованиями Конституции. В такой ситуации мы будем вынуждены в качестве ответной меры внести в наш собственный Основной закон соответствующие положения касательно территорий нынешней Армении. Если претензии к нам останутся у Армении на конституционном уровне в силе, то и мы будем считать себя вправе конституционно оформить претензии на территории, за последние сто с лишним лет незаконно отторгнутые от Азербайджана в целях расширения границ Армении. Тогда установится определенный баланс, и пусть попробует кто-то высказать нам претензии по этому поводу.

Выступая против конституционных изменений, армянское общество думает, что поступает правильно, что угрозы в адрес соседа - это признак силы. На самом деле все не так.

Никол Пашинян сегодня говорит не об изменениях, а о принятии новой Конституции, чтобы прописать в нее стремление в Евросоюз. Думаю, это было бы выходом и для решения нынешнего кризиса, потому что новая Конституция может быть безболезненно избавлена от токсичных положений. Пашинян был бы готов удалить эти положения хоть сейчас, но ему будет очень трудно это сделать, о чем говорят и результаты последнего соцопроса. Армянский премьер очень разумно рассуждает. Возьмем его недавнее заявление в парламенте. Обращаясь к оппозиции, он заявил: "Они хотят мечтать о Карсе, сидя в кафе в центре Еревана. И тем самым они потеряют Ереван. Они хотят, чтобы люди мечтали о Зангилане или, как они говорят, Санасаре, сидя при этом в реальном Капане. И тем самым они потеряют Реальную Армению и реальный Капан". Очень трезвое высказывание. Спикер парламента Алек Симонян тоже на днях высказался о необходимости прекращения вражды. Думаю, если бы у Пашиняна была возможность обойтись без референдума, он бы ею воспользовался. Правительству Армении следует сделать выводы из результатов опроса и подумать над тем, как можно повлиять на ситуацию.

Честно говоря, я не понимаю упорства армян. Ведь сегодня несколько слов, содержащихся в их Конституции, - это единственное препятствие для подписания мира. Будь такая проблема у нас, уверен, наше общество ради мирного будущего своих детей пошло бы на такой шаг... Такое впечатление, что в соседней стране думают о будущем только Пашинян и его команда.

Перспективы у мирного процесса все еще есть. Об этом говорит недавняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием Госсекретаря США. Американская сторона проявляет заметную активность в направлении подписания мирного договора, и мы это можем только приветствовать. Но я очень сомневаюсь, что такой документ может быть подписан без изменений в Конституцию.

Согласен, определенное давление на Азербайджан в плане ускорения подписания мирного договора имеет место. Американская сторона очень торопится добиться этого результата до президентских выборов. Если обратить внимание, и Энтони Блинкен, и Арарт Мирзоян после встречи заявили о возможности подписания мира в очень скором времени. Между тем, азербайджанская сторона говорит лишь о серьезном прогрессе.

К договору можно идти поэтапно - через рамочное соглашение, какой-то меморандум, где слово "мир" обязательно будет использовано. А тем временем подготовить армянское общество к пониманию реалий и к тому, что без подписания мирного договора и установления полноценных отношений с соседями Армения как государство не состоится.

Решить вопрос давлением на Азербайджан не получится. Заставить Баку предпринять тот или иной шаг, противоречащий национальным интересам, невозможно. Ни характер главы нашего государства Ильхама Алиева, ни проводимая им политика, ни имидж Азербайджана на международной арене этого не допустят. Азербайджан сформировал четкое представление о себе как о субъекте мировой политики. В мире уже сформировался, я бы сказал, "протокол", которому необходимо следовать в отношениях с Баку. И ему следуют практически все за небольшим исключением. Для мировых кругов Азербайджан уже не какая-то маленькая страна где-то на Кавказе. Это страна, занимающая особое место и имеющая особое значение для всех сторон. И общенациональный лидер Гейдар Алиев, и Президент Ильхам Алиев четко дали понять миру, что мы не будем никому потакать, а будем действовать, исходя из собственных интересов и с учетом интересов своих соседей и партнеров, если эти интересы не идут в противоречие с нашими. Нам это удалось. Мы не большая, не могучая страна с огромным населением и безграничными возможностями, но мы смогли показать свой характер и защитить свое достоинство.

Так что добиться чего-то от Баку путем давления не получится. Как я сказал выше, на определенных условиях можно будет обсудить промежуточные варианты, тот же рамочный документ. Но такой документ не снимет все риски, поэтому одним из условий подписываемых документов должно быть условие прекращения милитаризации Армении.

Главной помехой мирному процессу являются, думаю, не столько граждане Армении, сколько зарубежное армянство. Можно видеть, как диаспорские структуры пытаются ставить палки в колеса этому процессу, возвращать на повестку антиазербайджанские нарративы. Однако заметно и то, что армянская диаспора в какой-то мере потеряла свое влияние.

Дело в том, что эффективность диаспоры рассматривается через призму поддержки своей "исторической родины". Диаспора в полной мере реализует себя тогда, когда бывает полезна своей стране. Но сегодня мы видим, что интересы Еревана и диаспоры расходятся. Стороны работают уже не в интересах, а даже против интересов друг друга, и это отрицательно влияет на имидж диаспоры и ее влиятельность. Поддержка диаспоре, работающей против своей родины, будет означать работу против того государства, которое она представляет, а это уже выводит на межгосударственные проблемы. То есть конфликт между диаспорой и армянским государством влияет на имидж первой. По этой причине вес армянской диаспоры в тех же Соединенных Штатах упал. Но не будем думать, что все слепые прозрели.

Кстати, так же упал имидж и армянской церкви. Между правительством Армении и церковью углубляется конфликт, и это по вышеуказанной схеме влияет на имидж ААЦ в мире.

Тем не менее, я бы не сказал, что армянское лобби сегодня не результативно. Ему временами удается добиваться каких-то резолюций и заявлений против Азербайджана в Европе. Армянская диаспора продолжает мешать мирному процессу в противовес Пашиняну. Более того, считаю, что социологический опрос, с которого мы начали беседу, это результат влияния как раз диаспоры и церкви. Потеряв поддержку в других государствах, эти два института продолжают влиять на армянское общество. А то, находясь под воздействием националистической идеологии, не осознает, что диаспору будущее Армении в принципе не интересует.

Лейла Таривердиева