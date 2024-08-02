Официальный Баку потребовал от Франции извинений

Как отмечалось, Международный олимпийский комитет выразил отношение к официальному письму протеста Азербайджана, стране были принесены извинения в связи с неприемлемыми заявлениями, озвученными телеканалом "France2", подчеркнуто, что такие слова противоречат принципам и ценностям, которые Международный олимпийский комитет продвигает через спорт и Олимпийские игры.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с предвзятыми высказываниями корреспондента телеканала "France 2" против нашей страны на церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже.

"Считаем, что предвзятые мнения, озвученные на официальном государственном канале Франции и служащие политизации Олимпийских игр, являются составной частью клеветнической кампании против Азербайджана и были допущены целенаправленно. В связи с тем, что принимающей Олимпийские игры в этом году является Франция, в первую очередь мы ждем извинений от этой страны, требуем, чтобы подобные шаги в отношении Азербайджана не повторялись в будущем", - сказал Айхан Гаджизаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!