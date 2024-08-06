Как армянство и Окампо готовятся к СОР29

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Правильно говорят - если бог хочет наказать человека, он лишает его ума. То же самое можно сказать о человеческих общностях и этнических группах. Когда первобытные инстинкты и врожденные нездоровые наклонности берут верх, зачатки разума отступают. Это мы можем видеть на примере армянских националистов. Национализм это всегда плохо, но в случае с армянством это вредоносный фактор, провоцирующий развитие генетических недугов. Подвержена им не вся этническая группа, но болезнь под названием "армянский национализм" не дает этому народу подняться. Болезнь превращает народ в массу, в неспособную к здравомыслию толпу. Эта толпа тупо следует за поводырем, не задумываясь о последствиях.

Пару недель назад небезызвестный аргентинский юрист Луис Морено Окампо обратился к армянству с призывом воспользоваться проведением в Азербайджане климатической конференции ООН и устроить Баку "темную". Окампо призвал всем армянским табором подняться и заголосить о правах человека. Под человеком в данном случае подразумеваются добровольно покинувшие Карабах армяне. Бывший прокурор Международного уголовного суда вдохновенно озвучил написанный для него армянами текст, за что, конечно же, был хорошо вознагражден. Очень сомнительно, что этот прожженный тип альтруист и делает все это за просто так. Не может у него быть и никакой жгучей личной неприязни к Азербайджану, о котором он еще недавно вообще ничего не знал.

Обычно перед международными мероприятиями в Азербайджане в мире поднимается волна истерики. В этот раз, перед СОР29 такого напора и массовости в очернении Баку не наблюдается, и потому армянству понадобилась собственная кампания, поданная под соусом прав человека. И чтобы придать ей весомости, с инициативой должен был выступить кто-то вроде Окампо. Было подготовлено "открытое письмо", которое Окампо и огласил. И теперь начинается следующий акт представления. На призыв экс-прокурора МУС первыми откликнулись сепаратисты, что так же находился в логике задуманного спектакля. Как "пострадавшая" сторона они должны были первыми подать голос, заявить о своих "нарушенных правах" и каком-то там "разрушаемом наследии". За сепаратистами подтянется оппозиция и диаспора, затем подключится лобби в лице хорошо оплачиваемых политиков и парламентариев разных стран. Стандартный сценарий, разыгрывавшийся армянством не раз. И каждый раз безуспешно.

Все будет происходить именно в таком порядке. Окампо оказался в начале "пищевой цепи", потому что армянству был нужен авторитетный правовед, именем которого можно размахивать в международных организациях. Его они будут подталкивать вперед, когда нужно будет дать, скажем так, профессиональную оценку и убедить мир, что Баку не наказывает военных преступников и организаторов геноцида, а нарушает права человека. Организаторы кампании рассчитывают превратить СОР29 в арену антиазербайджанской истерии, надеются, что "армянский вопрос" станет обязательной темой обсуждений и будет звучать на пресс-конференциях и в ходе дискуссий. Заявления, которые делают уходящие на покой европейские чиновники, еще более распаляет армянскую фантазию.

Все это ни к чему не приведет и на ход и итоги СОР29 не повлияет. Военные преступники останутся за решеткой. Условия для возвращения армян в Карабах не будут смягчены. Скорее, наоборот. Никаких миссий, комиссий, никаких наблюдателей и докладчиков не будет допущено в Азербайджан в интересах армянства. Все, что получат армяне, это продление напряженности в регионе, закрытые коммуникации и обрубленные возможности. Синьору Окампо позволительно об этом не догадываться. Он, похоже, не в курсе даже того, что происходит на его собственной родине. Но армянская сторона, несомненно, ведает что творит, и не может не знать, чем эта возня закончится. А значит, обижаться за последствия армянам придется только на себя.