Да вызовите, наконец, санитаров!

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

"- Могу я видеть прокурора?

- Можете. Где у нас прокурор?

- В шестой палате, где раньше Наполеон был".

Так звучит цитата из культового советского фильма. Фильм был снят давно, но, похоже, впору снимать продолжение с участием экс-прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, поведение и высказывания которого адекватными назвать сложно.

Аргентина, гражданином и уроженцем которой является Луис Морено Окампо, сейчас переживает далеко не лучшие времена. Скорее всего, самые худшие после череды военных диктатур. Благодаря реформам ставленника "коллективного Запада", президента Милея, эта некогда преуспевающая страна стремительно погружается в экономический коллапс и нищету. Рост безработицы, резкое снижение зарплат, непомерное увеличение цен, а по уровню инфляции Аргентина заняла первое место в Латинской Америке, обогнав даже традиционного чемпиона - Венесуэлу. Но самое ужасное - это голод, охвативший Аргентину. И. как следствие, массовые акции протеста под лозунгом "Худшее насилие - это голод". В настоящее время уже отмечены случаи смертей от голода на улицах столицы страны. Число голодающих, по сообщениям местных медиа, в городских районах затрагивает 24,7 процента взрослого населения, 20,8 процента домохозяйств и 32,2 процента детей и подростков.

Как же надо было постараться властям этой страны, и социалисты здесь тоже не исключение, чтобы опустить одну из самых успешных стран региона в такую социальную яму! Но надо совсем не знать аргентинцев, чтобы подумать, что они смирятся с этой ситуацией. Победившая не одну военную диктатуру трудовая Аргентина, лучшие представители интеллигенции вновь борются и с голодом, и с попытками превратить страну снова в Задний двор США.

Вот только экс-прокурора МУС Луиса Морено Окампо на этих баррикадах не видно. В самый сложный час для своей родины он, фактически, предал ее, забыл об интересах своего народа и пустился в сочинения памфлетов сомнительного содержания и с сомнительными призывами в пользу "мирового армянства". Что вызывает вполне справедливые вопросы: а здоров ли сеньор Луис?

И ладно бы подобно всем отставной козы барабанщикам выращивал бы виноградную лозу где-нибудь в Мендосе, либо загорал на пляжах самого южного курорта мира в Мар-дель-Плате. Так нет! Сеньор Луис строчит воззвания армянам всего мира с призывами организовать всемирную клеветническую кампанию против Баку, пользуясь проведением в Азербайджане СОР29. Окампо дает армянам "ценные" советы, как с максимальной эффективностью навредить Азербайджану и его руководству, используя фактор климатического саммита.

Ну что сказать этому аргентинцу, который, похоже, больше болеет за армян, чем за своих соплеменников? Луис Морено Окампо, выйдите на улицы Буэнос-Айреса из своего уютного офиса, посмотрите на очереди у бесплатных столовых (для многих это единственный способ получить тарелку макарон и поесть за весь день), на падающих в голодные обмороки женщин и детей на улицах столицы "страны танго", на трупы, погибших от голода соотечественников! Это реальные, а не придуманные преступления режима действующего президента Аргентины Милея! Почему вы об этом не кричите? Потому, что сыты сами? Потому, что действуют ваши личные оффшорные счета, наполненные деньгами сомнительного происхождения? Какое вы имеете моральное право в таком случае вообще чего-то бормотать?

Есть только одно объяснение такому поведению - проблемы с психикой. Разве здоровый и грамотный человек может такое писать? Только посмотрите: у армянства, оказывается, "есть возможность возглавить глобальное движение и привлечь другие заинтересованные сообщества для решения двух самых насущных проблем нашего времени: изменения климата и геноцида". Каково? В огороде бузина, а в Буэнос-Айресе дядька Луис. Господин экс-прокурор, вы сами-то поняли что написали? Или это писали не вы? Уж больно коряво и безграмотно написано для бывшего прокурора Международного уголовного суда. Окампо никого не забыл - ни мнимый "голод" в Карабахе, ни арестованных главарей сепаратистского режима. При этом не гнушаясь откровенными выдумками, как, например, невесть откуда взятые им угрозы Баку в адрес армян Карабаха.

Сеньор Луис, а где это Президент Азербайджана делал такие заявления? Ссылочку в студию. Или вы и в бытность прокурором МУС так же возводили напраслину на людей и стряпали сомнительные дела? Неужто заказные? И неужто оплаченные? Я гоню от себя эти мысли, но они все идут и идут, проклятые. Да и как не идти-то? В открытых источниках гуляет, к примеру, информация, как господин Луис после ухода из МУС, занялся частной практикой. В 2015 году, к примеру, его клиентом стал ливийский бизнесмен Хассан Татанаки. Татанаки заключил с Окампо трехгодичный консалтинговый контракт на 3 миллиона долларов и выплатил 750 тысяч долларов. Сотрудничество Окампо с Татанаки вызвало критику в связи с нарушением этических норм, особенно после того, как появились сообщения, что некоторые сотрудники МУС передавали Окампо инсайдерскую информацию, которую тот использовал для защиты своего клиента от уголовного преследования. Также выяснилось, что Окампо и его жена имели оффшорные компании на Карибах, в том числе и в период пребывания Окампо на должности прокурора МУС, на которые поступали крупные средства.

А счета надо пополнять! По поступившей из журналистских кругов Аргентины информации, странная активность сеньора Луиса в "армянском вопросе" уже вызвала интерес. За дело готовы взяться журналисты из Буэнос-Айреса и Венесуэлы и провести полноценное журналистское расследование по оффшорным делам экс-прокурора. Причем, и в бытность его прокурором тоже. А оно далеко не безупречно. Правда ведь, сеньор Луис? Лишний раз убеждаешься в правоте русской поговорки "не буди лихо, пока оно тихо"!

А вот и рожки дяди Сэма в этой истории полезли. В своем памфлете сеньор Луис красиво так цитирует отчет Государственного департамента США о правах человека в Азербайджане за 2023 год, считая, что содержащиеся в нем инсинуации "делают безусловное возвращение армянских заложников и освобождение политических заключенных единственным жизнеспособным путем к справедливости". Ну да, действительно, на кого еще ссылаться, как не на Госдеп?

И, наконец, полную профессиональную импотенцию сеньор Луис демонстрирует, когда советует "объединить глобальное армянское сообщество и запустить медиакомпанию", используя различные провокационные хэштеги. Эта кампания, считает он, "заставит журналистов, делегатов и НПО, участвующих в COP29, искать ответы у Азербайджана по поводу армянских заложников и политических заключенных"... Серьезно?

Писать-то можно что-угодно, а кто этот бред читать будет? И на какие средства вы намерены наполнять соцсети и нанимать журналистов для заказных материалов? Или будете действовать в традиционном стиле армянского сообщества: "вы пишите, а рассчитаемся потом. Когда деньги будут". То есть никогда.

И уж совсем параноидально звучит финальный призыв сеньора Луиса: "Армяне, время возглавить борьбу. Публикуйте, комментируйте и используйте свой голос. Я и многие другие пойдем за вами".

Не знаю, как вы, а я так и вижу дядю Ашота и тетю Анаит, курсирующих с флагом "арцаха" по Авенида Нуэве-де-Хулио в Буэнос-Айресе. А в хвосте к ним пристроился экс-прокурор и еще пара таких же отставных бездельников. Тоже с флагами, собственноручно пошитыми.

Можно было бы, конечно, поднять Окампо на смех или вызвать санитаров со смирительными рубашками. Но есть нюанс, и весьма печальный. Луис Морено Окампо с 1980 по 1991 годы работал в Канцелярии генерального прокурора Аргентины, как 32-летний младший прокурор участвовал в процессах над военной хунтой и в делах о борьбе с коррупцией. Потому мне просто стыдно за сеньора Луиса, в чьих глазах еще не так давно горел огонь чести и справедливости, а теперь тлеют смрадные угли алчности и явной продажности.