Ложь - привычное дело для МУС: Окампо - тому доказательство

Автор: Акпер Гасанов

В Сенате Конгресса США обсуждают возможность введения санкций в отношении ряда сотрудников Международного уголовного суда (МУС), а также запрета на выдачу им американских виз, сообщил телеканал Fox News. Это связано с запросом прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

Сам Йоав Галант ранее обвинил главного прокурора МУС Карима Хана в попытке лишить Израиль права защитить себя и обеспечить освобождение заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. "Попытка прокурора Карима Хана лишить Государство Израиль права защищать себя и обеспечить освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, должна быть категорически отвергнута", - заявил глава Минобороны еврейского государства. Его высказывания распространила пресс-служба израильской Минобороны.

Данная история является прекрасной иллюстрацией, мягко говоря, совершенно неоднозначного отношения к еще одной международной организации, которая взяла на себя функции "казнить и миловать" всех, кого им взбредет в голову. И в этой связи показательной является история с экс-главой прокуратуры МУС Луисом Морено Окампо, который взял на себя функцию обвинителя Азербайджана.

Окампо, девять лет подряд занимавший высокий пост в МУС, в итоге докатился до тиражирования откровенной лжи и глупости. Она имеет громкое название "Экспертное мнение: геноцид против армян в 2023 году". Самим фактом такого рода доклада Окампо доказал, сколь легко и просто мировое армянство и нанятые им персонажи готовы использовать лживые и громкие обвинения против целых стран.

Если ранее мировое армянство придумало миф о "геноциде" в Османской империи, то теперь оно решило потратить столько же сил на распространение очередного мифа, на сей раз про "геноцид" в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Никаких реальных фактов, которые бы давали хотя бы малейшие основания для утверждений, коими разбрасывается Окампо, не было.

"Жертвы геноцида" в Карабахском регионе нашей страны в реальности были оккупантами, незаконно проживающими на территориях, которые находились под контролем "карабахской хунты". Они жили в домах азербайджанцев, изгнанных со своих земель. Они жили, на оккупированной территории нашей страны с паспортами Армении. И они не соглашались признавать законы Азербайджана.

Они соучаствовали в грабеже природных ресурсов Азербайджана. В этих условиях нашей стране не оставалось ничего иного, кроме проведения контртеррористической операции. Она была проведена ювелирно. Никаких жертв среди гражданского населения не было. При этом, всем им была дана возможность остаться на де-оккупированных территориях с условием принятия гражданства Азербайджана. Но они отказались.

Это был их выбор. Правильный или ошибочный- это тема иного разговора. Главное, что им была дана возможность выбора. А теперь скажите мне, где при геноциде у жертв этого преступления есть право выбора?! Но Окампо, как известно, пытался доказать, что такое бывает. Он в упор не хотел видеть, как грамотно Азербайджан организовал процедуру выезда армян из Карабахского экономического региона. Их провожали, раздавая в дорогу воду и сладости. Какой-то странный "геноцид" получается, не правда ли?

Многие из карабахских армян, кстати, не остались в Армении, а перебрались в иные страны. А тех, кто застрял в РА, пытаются втянуть во внутриполитическое противостояние между властью и "реваншистами". Такова их доля. Но Окампо, в реальности, до их проблем нет никакого дела. Для него все это всего-лишь бизнес, не более того. И меркантильность Окампо видна за версту.

Но своими действиями он позорил не только самого себя, но и МУС. Азербайджан об этом не раз заявлял, указывая на ошибочность шагов, которые девальвируют эту структуру. И вот, теперь уже об ангажированности МУС говорят и в Израиле, и в США. Перед нами явное доказательство того, что аргументы Азербайджана были правильными. А еще- перед нами очередной пример того, что у очень многих организаций, выбирающих менторский тон, в реальности нет для этого никаких оснований.

При этом, у выступающих от имени такого рода организаций, есть финансовая заинтересованность в озвучивании самых лживых и безумных обвинений в адрес того, на кого укажет заказчик. И Окампо- тому яркое доказательство. Совершенно очевидно, что было бы очень правильно и красиво, если бы санкции со стороны США, в конечном итоге, были введены и против него.