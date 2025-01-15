В Баку пройдут заключительные выставки Республиканского творческого конкурса "Дух чтения"

В Центре искусств "Хатаи" с 21 по 25 января пройдут заключительные выставки Республиканского творческого конкурса "Дух чтения" (Mütaliə ruhu), сообщает Day.Az.

Проект реализуется Союзом художников Азербайджана, Государственной художественной галереей Азербайджана, Галереей детского искусства "Хатаи" и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, Азербайджанской государственной академией художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной властью Хатаинского района.

Состав жюри:

Ариф Гусейнов - народный художник, профессор

Гюндюз Хабибов - художник-педагог Центра искусств "Хатаи"

Вяфадар Бахаров - старший преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств

Джалал Агаев - преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств

Ильхам Исмаилов - художник-педагог Бакинской школы икусств №2

Самир Садыхов - доцент Азербайджанской государственной академии художеств

Зохраб Джаббаров - старший преподаватель Азербайджанского университета культуры и искусств.

Конкурс был объявлен среди детей, подростков и молодежи с целью сохранения традиции иллюстрации, добавляющей книгам цвет и жизнь. Для участия в конкурсе более 1500 участников из различных уголков нашей страны отправили около 2000 произведений. В ходе предварительного отбора было выбрано более 1100 произведений от 900 участников для участия в выставке. Среди авторов 100 произведений будут присуждены 1-е, 2-е и 3-е места, а также поощрительные и номинационные награды.

С отобранными произведениями и их авторами можно ознакомиться перейдя по ссылке: https://online.fliphtml5.com/pwipgj/mhqn/#p=1

Большинство представленных произведений характеризуются иллюстрациями и миниатюрными работами, которые отражают сцены и эпизоды из народной и детской литературы, авторских произведений, а также литературных произведений на тему природы и быта, выполненных с использованием индивидуальных, традиционных, авангардных подходов, характерных для Азербайджана.

Среди участников конкурса представлены дети, подростки, молодежь и представители старших возрастных групп, а также работы, созданные совместно с учителями и родителями в соответствии с правилами проекта.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az