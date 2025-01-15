Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

Черные ящики самолета AZAL вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в генеральной прокуратуре Казахстана.

"В тот же день создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна, в компетенции которой входит расшифровка бортовых самописцев. В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Российскую Федерацию.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.