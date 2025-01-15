https://news.day.az/society/1723055.html В Азербайджане внезапно изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане внезапно изменится погода. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. С утра 16 января до полудня 17 января в восточных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
В Азербайджане внезапно изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане внезапно изменится погода.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
С утра 16 января до полудня 17 января в восточных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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