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В Азербайджане внезапно изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане внезапно изменится погода. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. С утра 16 января до полудня 17 января в восточных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az