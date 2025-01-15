В Азербайджане внезапно изменится погода

В Азербайджане внезапно изменится погода.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

С утра 16 января до полудня 17 января в восточных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az