Управлению мусульман Кавказа выделено три миллиона манатов

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

Отметим, что распоряжение подписано с целью поддержки деятельности существующих в стране религиозных конфессий, а также дальнейшего развития межрелигиозной солидарности, построения религиозно-просветительской работы в соответствии с современными требованиями и усиления деятельности в области пропаганды прогрессивных духовно-нравственных ценностей.