В Азербайджане выделена финансовая помощь религиозным структурам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой подмощи религиозным структурам в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение подписано с целью поддержки деятельности существующих в стране религиозных конфессий, а также дальнейшего развития межрелигиозной солидарности, построения работы по религиозному просвещению в соответствии с современными требованиями и укрепления продвижения прогрессивных духовно-нравственных ценностей.

Согласно документу, для оказания финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, Управлению мусульман Кавказа выделяются 3,0 (три) миллиона манатов, религиозной структуре Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Бакинской религиозной общине горских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Бакинской религиозной общине сефардских евреев 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, а также 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов выделены в целях материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.