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В Азербайджане три дня подряд будут нерабочими - ДАТЫ

В Азербайджане в январе три дня подряд будут нерабочими. Как сообщает Day.Az, первый рабочий день следующей недели - 20 января является Днем всенародной скорби. Поскольку 18 и 19 января попадают на субботу и воскресенье, 18-20 января будут считаться нерабочими днями.