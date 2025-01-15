В Азербайджане три дня подряд будут нерабочими

В Азербайджане в январе три дня подряд будут нерабочими.

Как сообщает Day.Az, первый рабочий день следующей недели - 20 января является Днем всенародной скорби.

Поскольку 18 и 19 января попадают на субботу и воскресенье, 18-20 января будут считаться нерабочими днями.