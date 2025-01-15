https://news.day.az/society/1722937.html В Азербайджане три дня подряд будут нерабочими - ДАТЫ В Азербайджане в январе три дня подряд будут нерабочими. Как сообщает Day.Az, первый рабочий день следующей недели - 20 января является Днем всенародной скорби. Поскольку 18 и 19 января попадают на субботу и воскресенье, 18-20 января будут считаться нерабочими днями.
В Азербайджане три дня подряд будут нерабочими - ДАТЫ
В Азербайджане в январе три дня подряд будут нерабочими.
Как сообщает Day.Az, первый рабочий день следующей недели - 20 января является Днем всенародной скорби.
Поскольку 18 и 19 января попадают на субботу и воскресенье, 18-20 января будут считаться нерабочими днями.
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