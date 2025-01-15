В Армении заблокируют российские каналы

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армян взбесила программа Киселева.

Day.Az представляет публикацию:

Армянских властей так бомбит, что на одной ноте протеста они не остановились. Теперь они грозятся и вовсе заблокировать программу "Вести недели".

Ну а под этим соусом власти Армении могут, наконец, решить вопрос с полным отключением российских телеканалов.

Еще с декабря прошлого года армянские власти, ссылаясь на соглашение о сотрудничестве в сфере вещания, регулирующее условия вещания, обвиняли своих северных "союзников" в нарушении одного из пунктов этого документа - невмешательство во внутренние дела страны и недопущение дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

После этого состоялись консультации между соответствующими структурами двух стран, но проблема так и осталась нерешенной.

Если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят, заявил позже Пашинян.

"Мы готовы много раз просить и требовать, но если не получается, придется отключать. В случае невыполнения этих просьб исключено, чтобы СМИ, причем любой страны, продолжали вещание на территории Армении".

Ну а совсем недавно газета "Паст", ссылаясь на свои источники, писала, что в январе 2025 года произойдет полное отключение российских каналов в Армении.

Как раз повод появился.