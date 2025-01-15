Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде в больнице

Народный поэт Азербайдана Нариман Гасанзаде в связи с ухудшением самочуствия несколько дней назад был помещен в Бакинский оздоровительный центр.

Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

Он сказал, что Нариман Гасанзаде в настоящее время чувствует себя хорошо.

"Несколько дней назад Нариман Гасанзаде был госпитализирован в Бакинский оздоровительный центр. Прооперированный Народный поэт чувствует себя хорошо. В ближайшие дни его выпишут домой", - добавил Х.Рза.