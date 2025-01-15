Шахрияр Мамедъяров сыграл в Бундеслиге

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров принял участие в очередном туре немецкой Бундеслиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб "Вернхейм", за который он выступает, в шестом туре переиграл "Дезисау" со счетом 4,5:3,5. Шахрияр, игравший на третьей доске, завершил вничью партию с Даниэлем Дардой (Бельгия).

"Вернхейм" набрал семь очков и идет на шестой строчке в таблице. А лидирует бессменный чемпион последних лет "Баден-Баден".