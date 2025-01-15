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Сколько нефти и газа было добыто в Азербайджане в 2024-м году? - ФОТО

По оперативным данным за январь-декабрь 2024 год, в Азербайджане добыто 29,1 миллиона тонн нефти (вместе с конденсатом). Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.