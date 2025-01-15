Азербайджанец, находившийся в бегах, экстрадирован на родину

Задержанный в Молдове гражданин Азербайджана экстрадирован на родину.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

"На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана уполномоченные органы Республики Молдова приняли решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гасанова Эмина Назим оглу в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Гасанов Эмин Назим оглу был обвинен по уголовному делу, находящемуся в производстве Абшеронского районного суда, по статье 177.2.3 (кража, совершенная с проникновением в жилое помещение) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Он был объявлен в международный розыск за укрывательство от суда.

Эмин Гасанов был задержан на территории Республики Молдова и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджан экстрадирован человек, объявленный в международный розыск.