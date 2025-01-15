https://news.day.az/world/1723007.html В Индонезии началось извержение вулкана Ибу - ВИДЕО Извержение вулкана Ибу зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara. По его данным, столб пепла достигает 4 тыс. м над вершиной вулкана или 5 325 м над уровнем моря.
В Индонезии началось извержение вулкана Ибу - ВИДЕО
Извержение вулкана Ибу зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara.
По его данным, столб пепла достигает 4 тыс. м над вершиной вулкана или 5 325 м над уровнем моря.
Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре