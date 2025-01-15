В Индонезии началось извержение вулкана Ибу

Извержение вулкана Ибу зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara.

По его данным, столб пепла достигает 4 тыс. м над вершиной вулкана или 5 325 м над уровнем моря.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.