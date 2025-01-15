Церемонию "Оскар" не собираются отменять из-за пожаров

Представители Американской академии киноискусств опровергли сообщения о том, что церемонию вручения премии "Оскар" в 2025 году могут впервые в истории отменить из-за последствий лесных пожаров в округе Лос-Анджелес.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"The Hollywood Reporter пообщался с высокопоставленными представителями академии, а также с лицами, близкими к упомянутым топ-звездам, и может однозначно сообщить, что такие планы не прорабатываются и что таких консультативных комиссий не существует", - пишет журнал.

Во вторник вечером британская газета The Sun сообщила со ссылкой на источник, что церемония оказалась "на грани отмены впервые за свою 96-летнюю историю". Собеседник издания отметил, что даже если пожары прекратятся в ближайшую неделю, то его последствия будут ощущаться в течение месяцев. В академии якобы созданы комиссии во главе с такими деятелями Голливуда, как Том Хэнкс, Эмма Стоун, Мэрил Стрип, Стивен Спилберг, которые следят за развитием событий.

Издание подчеркивает, что единственным органом в академии, который сейчас может принять решение о том, как проводить церемонию, - это совет управляющих. Последним его решением было провести церемонию, но перенести объявление номинантов на премию с 17 на 19 января. Саму церемонию необходимо провести "с достоинством, чтобы помочь сбору пожертвований и воздать должное усилиям по ликвидации последствий пожаров", пишет журнал. Также он указывает, что академия не может в одностороннем порядке решать судьбу церемонии и должна согласовывать любые изменения планов со своим многолетним партнером, вещательной корпорацией ABC.

"И сейчас в руководстве академии преобладает мнение, что шоу должно продолжаться", - пишет журнал.