Байден уедет из Белого дома с грузовиками секретных документов

Действующий президент США Джо Байден собирается покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными документами, в том числе секретными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press (AP).

"Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе. Уходящая администрация пообещала новый и более безопасный протокол проверки того, какие секретные документы будут вывезены из Белого дома", - передает агентство.

Авторы материала отметили, что в последний раз, когда Байден собирал вещи и покидал свой пост, он забрал с собой "тысячи документов", в том числе секретные, "которые следовало бы отправить на хранение в Национальное управление архивов и документации США".