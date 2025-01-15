https://news.day.az/politics/1723010.html Азербайджан представил концептуальный документ в связи с будущим развитием СВМДА - Кайрат Сарыбай Азербайджан представил концептуальный документ в связи с будущим развитием Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Азербайджан представил концептуальный документ в связи с будущим развитием СВМДА - Кайрат Сарыбай
Азербайджан представил концептуальный документ в связи с будущим развитием Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, 15 января сказал генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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