Азербайджан представил концептуальный документ в связи с будущим развитием СВМДА

Азербайджан представил концептуальный документ в связи с будущим развитием Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, 15 января сказал генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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